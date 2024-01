Sabalenková a Gauffová dál dominují. Djokovič nadělil soupeři hned dva "kanáry"

Tenisté Novak Djokovič a Aryna Sabalenková postoupili na grandslamovém Australian Open do čtvrtfinále a dál živí naději na obhajobu titulu.

Podívejte se na sestřih zápasu mezi Novakem Djokovičem a Adrianem Mannarinem. | Video: Associated Press

Desetinásobný vítěz soutěže Djokovič porazil v osmifinále Francouze Adriana Mannarina hladce 6:0, 6:0, 6:3. Světová dvojka Sabalenková zvítězila nad Američankou Amandou Anisimovovou 6:3, 6:2.

Mezi osm nejlepších hráček postoupila také vítězka US Open a turnajová čtyřka Cori Gauffová.

Šestatřicetiletý Srb Djokovič prošel do 58. grandslamového čtvrtfinále, čímž vyrovnal v tzv. "open éře" rekord Švýcara Rogera Federera. Rodák z Bělehradu může získat 25. grandslamový titul, díky němuž by se osamostatnil v čele historického žebříčku před Australankou Margaret Courtovou.

"Tak, jak jsem dnes hrál, mi upřímně vůbec nevadí. Není tajemstvím, že rád hraju kolem sedmé hodiny večer. Dnes to nebylo vůbec špatné," řekl v rozhovoru na kurtu Djokovič. Utkání probíhalo kvůli dešti pod zavřenou střechou arény Roda Lavera.

Djokovič si připsal v Melbourne 32. singlové vítězství v řadě. Devatenáctému hráči světa Mannarinovi nadělil dva "kanáry"" první game v zápase ztratil až na začátku třetí sady.

"První dva sety byly jedny z nejlepších, jaké jsem za poslední dobu odehrál. Ve třetím jsem si už ale přál tu hru prohrát, protože na stadionu narůstalo napětí. Potřeboval jsem se vrátit na správnou cestu a opět se soustředit na to, abych zápas ukončil," doplnil Djokovič. Příště se utká s Američanem Taylorem Fritzem, který vyřadil loňského finalistu Řeka Stefanose Tsitsipase.

Pětadvacetiletá Sabalenková, která je po sobotním konci Polky Igy Šwiatekové nejvýše nasazenou hráčkou na turnaji, neztratila dál na turnaji sezony ani set. O tři roky mladší Anisimovovou, která se vrátila po loňské pauze způsobené syndromem vyhoření, porazila za 66 minut. Ve čtvrtfinále může narazit na turnajovou devítku Barboru Krejčíkovou, nebo šestnáctiletou Rusku Mirru Andrejevovou.

"Cítím se ještě silněji než vloni. Nevím. Zatím je to dobré. Snad to udržím co nejdéle," dodala Sabalenková.

Tenisové Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 86,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Djokovič (1-Srb.) - Mannarino (20-Fr.) 6:0, 6:0, 6:3, Fritz (12-USA) - Tsitsipas (7-Řec.) 7:6 (7:3), 5:7, 6:3, 6:3.

Junioři - 1. kolo: Brunclík (11-ČR) - Stenzer (Něm.) 7:6 (7:1), 6:3.

Źeny:

Dvouhra - 4. kolo: Sabalenková (2-Běl.) - Anisimovová (USA) 6:3, 6:2, Gauffová (4-USA) - Frechová (Pol.) 6:1, 6:2, Kosťuková (Ukr) - Timofejevová (Rus.) 6:2, 6:1.

Čtyřhra - 3. kolo: Siniaková, Hunterová (3-ČR/Austr.) - Alexandrovová, Kalinská (Rus.) 6:2, 6:2.

Juniorky - 1. kolo: Valdmannová (ČR) - Jovicová (8-USA) 1:6, 7:5, 6:4, Kovačková (7-ČR) - Cinalliová (Arg.) 6:3, 6:3.