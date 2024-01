Epická bitva pro Sabalenkovou. Běloruska si poradila s Gauffovou a zahraje si finále

Melbourne 25. ledna (ČTK) - Běloruská tenistka Aryna Sabalenková postoupila do finále Australian Open a už jen jedna výhra ji dělí od obhajoby titulu. Světová dvojka porazila v semifinále na tvrdých kurtech v Melbourne turnajovou čtyřku Američanku Cori Gauffovou 7:6, 6:4. V sobotu se utká o druhý grandslamový titul v kariéře s Ukrajinkou Dajaněou Jastremskou, nebo Číňankou Čeng Čchin-wen.

Sabalenková - Gauffová (sestřih) | Video: Associated Press

Pětadvacetiletá Sabalenková oplatila o šest let mladší Gauffové porážku z loňského finále US Open a zmírnila bilanci vzájemných zápasů na 3:4. V Areně Roda Lavera zvítězila za hodinu a 44 minut a stále neztratila na turnaji ani set. Přemožitelka Barbory Krejčíkové či Brendy Fruhvirtové z dřívějších kol postoupila do druhého grandslamového finále za sebou a třetího celkově.

"Myslím, že jsem se dnes dokázala soustředit sama na sebe. Věděla jsem, že se Cori bude dobře pohybovat a všechno mi vrátí. Musela jsem být připravená zahrát všechny údery. Dnes jsem byla připravená na cokoliv a to byl hlavní klíč," řekla na kurtu Sabalenková, která se může stát po jedenácti letech první tenistkou, jež obhájí na Australian Open titul ve dvouhře. Naposledy se to povedlo její krajance Viktorii Azarenkové, která vyhrála v letech 2012 a 2013.

Gauffová nevyužila možnost vystřídat Sabalenkovou na postu světové dvojky a dostat se do třetího finále grandslamu v kariéře. Na Australian Open si i tak vylepšila maximum, dosud zde byla nejlépe dvakrát v osmifinále.

Sabalenková měla do utkání lepší vstup a po dvou brejcích se ujala vedení 5:2. Závěr ale rodačce z Minsku nevyšel. Nevyužila setbol a prohrála čtyři hry po sobě. Gauffová díky povedenému obratu servírovala na vítězství v prvním setu, ani Američanka ale v důležité chvíli nedopodávala a rozhodla zkrácená hra. V ní Sabalenková triumfovala 7:2.

V úvodu druhé sady bývalá světová jednička Sabalenková nevyužila dva brejkboly a obě tenistky následně zahrály několik čistých her. Rozhodnutí přišlo v deváté hře, kde Sabalenková na returnu znovu soupeřku zatlačila. První brejkbol ještě Gauffová odvrátila, vzápětí ale čelila dalšímu a ten už Sabalenková zužitkovala. Běloruska uzavřela duel druhým využitým mečbolem.