Obhajoba za 77 minut. Sabalenková ve finále Australian Open smetla Číňanku

Běloruská tenistka Aryna Sabalenková obhájila titul šampionky Australian Open, když v dnešním finále porazila Čeng Čchin-wen z Číny 6:3, 6:2. Čtyřhru vyhráli Ind Rohan Bopanna a domácí Matthew Ebden. Ve finále porazili italské duo Simone Bolelli, Andrea Vavassori 7:6, 7:5.

Sabalenková v Melbourne obhájila titul jako první žena po 11 letech. Ve finále prvního grandslamového turnaje sezony nedala nasazená dvanáctce z Číny šanci a vyhrála za 77 minut.

"Byly to úžasné týdny a ani jsem si nedokázala představit, že bych tuhle trofej pozvedla ještě jednou," uvedla vítězka.

Své soupeřce pogratulovala k výbornému výkonu. "Jsi tak mladá. Dostaneš se ještě do spousty dalších finále a vyhraješ," řekla jí na kurtu.

Pětadvacetiletá Sabalenková, která vyřadila ve 2. kole Brendu Fruhvirtovou a ve čtvrtfinále Barboru Krejčíkovou, neztratila na turnaji ani set. Ve finále grandslamu je potřetí v kariéře a podruhé za sebou.

Naposledy se titul na Australian Open podařilo obhájit její krajance Viktorii Azarenkové, která triumfovala v letech 2012 a 2013.

Související Kumstát po boji prohrál finále juniorky na Australian Open

Sabalenková vyhrála Australian Open bez ztráty setu jak pátá hráčkou od roku 2000. Předtím to dokázaly Američanky Lindsay Davenportová (2000), Serena Williamsová (2017), Ruska Maria Šarapovová (2008) a předloni domácí Australanka Ashleigh Bartyová.

Čeng Čchin-wen hrála grandslamové finále poprvé. Nevyužila šanci napodobit v Melbourne deset let starý triumf krajanky Li Na a stát se druhou čínskou vítězkou Australian Open.

"Je to moje první finále a je mi to trochu líto. Tak to ale je. Mám trochu smíšené pocity, protože jsem si v tomhle zápase mohla vést lépe," uvedla Čeng Čchin-wen.

Vítězka dvouhry si přišla na 3,15 milionu australských dolarů (zhruba 47 milionů korun). Poražená finalistka získá 1,725 milionu australských dolarů.

Favoritka Sabalenková měla zápas od počátku ve svých rukou. Hned ve druhé hře prolomila soupeřčin servis, vzápětí odvrátila tři brejkboly a utekla do vedení 3:0. Za stavu 5:2 sice nevyužila tři setboly, o chvíli později si ale pomohla razantním servisem a sadu dopodávala.

Také druhý set zahájila Běloruska brzkým brejkem. V páté hře sebrala soupeřce podání ještě jednou a získala vedení 5:1. Přestože si závěr duelu lehce zkomplikovala čtyřmi nevyužitými mečboly, utkání nakonec dotáhla do vítězného konce. Na Australian Open vyhrála čtrnáctý zápas za sebou.

Tenisové Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 86,5 milionu australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - finále: Sabalenková (2-Běl.) - Čeng Čchin-wen (12-Čína) 6:3, 6:2.

Muži:

Čtyřhra - finále: Bopanna, Ebden (2-Indie/Austr.) - Bolelli, Vavassori (It.) 7:6 (7:0), 7:5.