Alcaraz v Austrálii končí, vypadl se Zverevem. Medveděv zvládl další thriller

Druhý hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz vypadl ve čtvrtfinále Australian Open. Španělský tenista prohrál s Alexandrem Zverevem 1:6, 3:6, 7:6, 4:6. Šestý nasazený Němec postoupil v Melbourne do semifinále podruhé v kariéře a narazí na Daniila Medveděva z Ruska, který zdolal 7:6, 2:6, 6:3, 5:7 a 6:4 Huberta Hurkacze z Polska.

V ženské dvouhře premiérovou účast v grandslamovém semifinále vybojovala Číňanka Čeng Čchin-wen, která otočila čtvrtfinále s Annou Kalinskou z Ruska a vyhrála 6:7, 6:3 a 6:1. O finále si zahraje s přemožitelkou Lindy Noskové Ukrajinkou Dajanou Jastremskou.

Šestadvacetiletý Zverev o šest let mladšího soupeře od počátku jasně přehrával a zdálo se, že zápas ukončí hladce ve třech setech. Ve třetí sadě vedl už 4:1 a 5:2, duel ale nedokázal uzavřít.

Úřadující wimbledonský šampion vybojoval tie-break, v němž od stavu 0:2 získal sedm výměn v řadě a vynutil si pokračování. Vyrovnanou čtvrtou sadu ale nakonec přece jen získal Zverev, který po třech hodinách a osmi minutách proměnil první mečbol.

Účast ve čtvrtfinále byla pro Alcaraze i tak nejlepším výsledkem na Australian Open. Při debutu v roce 2021 vypadl ve druhém kole, o rok později přidal třetí kolo a vloni o start v Melbourne coby šampion US Open přišel kvůli zranění.

Na dalších grandslamových turnajích sezony pak došel vždy minimálně do semifinále a ve Wimbledonu získal druhý grandslamový titul kariéry.

Medveděv potřeboval na postup čtyři hodiny. Dobře rozehraný první set získal až v tie-breaku, do druhého vstoupil ztrátou servisu a Hurkacz srovnal. Třetí sada opět patřila sedmadvacetiletému Rusovi, který pak ve čtvrté vedl 4:2, ale soupeř skóre otočil a vynutil si rozhodující set.

V něm byla hra vyrovnaná až do stavu 3:3, kdy Medveděv sebral devátému hráči světa podání a vykročil za postupem. Semifinále v Melbourne si vítěz US Open z roku 2021 zahraje potřetí, obě předchozí účasti proměnil ve finálovou účast. V roce 2021 ale prohrál s Novakem Djokovičem, rok na to s Rafaelem Nadalem.

"Jsem naprosto zničený," řekl v rozhovoru na kurtu Medveděv, který na probíhajícím Australian Open odehrál druhý pětisetový zápas. Ve druhém kole třetí hráč světa potřeboval někdejší první hráč světa na postup přes Emila Ruusuvuoriho z Finska téměř čtyři a půl hodiny.

Dosavadním grandslamovým maximem jednadvacetileté Čeng Čchin-wen bylo čtvrtfinále na loňském US Open. Do semifinále na turnajích velké čtyřky prošla jako třetí čínská tenistka v historii, před ní to dokázaly vítězka Roland Garros 2011 a Australian 2014 Open Li Na a Čeng Ťie.

Tenisové Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 86,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: Zverev (6-Něm.) - Alcaraz (2-Šp.) 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4, Medveděv (3-Rus.) - Hurkacz (9-Pol.) 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Jastremská (Ukr.) - Nosková (ČR) 6:3, 6:4, Čeng Čchin-wen (12-Čína) - Kalinská (Rus.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:1.

Čtyřhra - čtvrtfinále: Siniaková, Hunterová (3-ČR/Austr.) - Krejčíková, Siegemundová (5-ČR/Něm.) 4:6, 7:5, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo: Koikeová (10-Jap.) - Valdmannová (ČR) 6:3, 6:2. Čtyřhra - čtvrtfinále: Koikeová, Saitová (1-Jap.) - Nijkampová, Valdmannová (Niz./ČR) 7:5, 6:1.

Junioři:

Čtyřhra - čtvrtfinále: Brunclík, Frydrych (5-ČR/Brit.) - Dedura-Palomero, Schönhaus (Něm.) 6:2, 6:2, Cina, Sakamoto (1-It./Jap.) - Budkov Kjaer, Kumstát (8-Nor./ČR) 6:3, 6:2.