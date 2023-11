Australané ukončili finskou pohádku. Znovu si zahrají finále Davis Cupu

Tenisté Austrálie postoupili stejně jako vloni do finále Davisova poháru. Rozhodující druhý bod v semifinálovém duelu s Finy získal v Málaze Alex de Minaur, který v souboji týmových jedniček porazil Emila Ruusuvuoriho 6:4, 6:3. V úvodní dvouhře položil základ úspěchu Alexej Popyrin výhrou 7:6, 6:2 nad Ottou Virtanenem.

Australané, kteří ve čtvrtfinále vyřadili Česko až po závěrečné čtyřhře, se o 29. titul z týmové soutěže utkají s vítězem druhého semifinále mezi Srbskem a Itálií. Zápas, který může nabídnout reprízu nedávného finále Turnaje mistrů mezi Novakem Djokovičem a Jannikem Sinnerem, je na programu v sobotu.

Ruusuvuori, jenž čtvrtfinálový zápas Finů s obhájci titulu z Kanady na závěrečném turnaji kvůli lehkému zranění vynechal, byl v duelu s De Minaurem od počátku pod tlakem.

Australan si vypracoval celkem 18 brejkbolů, z toho jedenáct v prvním setu. Dvanáctý hráč světového žebříčku sice také v utkání dvakrát přišel o podání, na returnu ale uspěl pětkrát a po hodině a půl proměnil první mečbol.

"To, co jsme dokázali dva roky po sobě, je mimořádné a jen to ukazuje, jak jsme se dali dohromady jako tým a jak je to pro nás důležité," řekl De Minaur na kurtu s gestem namířeným na australský tým.

"Alexei (Popyrin) nehrál za Austrálii hodně dlouho a předvedl skvělý zápas. Hrál s výborným soupeřem a pořádně zabral," pochválil kolegu, který na místě dvojky nahradil Jordana Thompsona, jenž v duelu s Českem prohrál s Tomášem Machačem.

"Jsem šťastný, že jsme zase ve finále, a snad to tentokrát zvládneme lépe," dodal.

Na závěrečnou čtyřhru, která v současném modelu rozhoduje o postupu pouze v případě nerozhodného stavu po dvouhrách, tak nedošlo. Pro Finsko je i tak semifinálová účast historický úspěch. Austrálie se ve finále pokusí ukončit dvacetileté čekání na titul.

Závěrečný turnaj tenisového Davisova poháru v Málaze - semifinále:

Austrálie - Finsko 2:0

Popyrin - Virtanen 7:6 (7:5), 6:2, De Minaur - Ruusuvuori 6:4, 6:3.