Lehečka - Kecmanovič. Skvělý návrat Čecha do první sady, smazal dva brejky a vede

Jiří Lehečka se pomalu, ale jistě přibližuje těm nejlepším hráčům světa a Česká republika má po dobách Tomáše Berdycha konečně naději, že by v mužském tenise mohla mít hráče, který by mohl pravidelně bojovat o velké trofeje. Momentálně mladoboleslavský rodák okupuje 36. místo a letos zatím předvádí velmi dobré výkony, a to na různých površích. Na Australian Open došel Lehečka do čtvrtfinále, v němž nestačil na pozdějšího finalistu Tsitsipase. Zabodoval také na antukové "tisícovce" v Monte Carlu, kde pokořil Ruusuvuoriho a Dimitrova, po vyhraném prvním setu v osmifinále bohužel nedokázal dovést do vítězného konce utkání s Američanem Fritzem. V Banja Luce zatím Jiří Lehečka ve dvou setech zdolal jak Gaëla Monfilse, tak i Radu Albota.