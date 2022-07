Ať si na mě klidně bučí, říká Krejčíková. Na Wimbledonu ji zaskočila díra v zemi

S úsměvem a čistou hlavou, jen minimálně zatíženou vyřazením ve třetím kole Wimbledonu, přišla mezi české novináře Barbora Krejčíková. Grandslamovou šampionku po těsné porážce s Australankou Ajlou Tomljanovičovou především těšilo, že je po dlouhodobých zdravotních potížích zpátky ve hře.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Wimbledonský kurt číslo 12 přichystal Báře Krejčíkové nepříjemné překvapení. Situaci s nadmíru rozoranou hrací plochou musel řešit i umpirový rozhodčí.

"Je tam díra, docela hluboká. Nevím, kdo tam hrál, co tam dělali, ale když jsem se rozehrávala a šla servírovat, dost jsem se lekla, když jsem šlápla do díry. Jsem ráda, že se mi nic nestalo," vyprávěla česká tenistka.

Do duelu třetí rundy nastoupila ve velkém stylu. Loňské čtvrtfinalistce nedala vydechnout a první dějství bleskově rozhodla. Tomljanovićová se ale ve druhé sadě zvedla a na jejím konci využila setbol krátce poté, co si Krejčíková došla na lavičku vyměnit raketu.

"Nepraskl mi výplet, ale přišlo mi, že mi míče strašně ulétávají, tak jsem si šla pro raketu s tvrdším výpletem," vysvětlovala. Ani to jí nepomohlo. 44. hráčka světa srovnala skóre a do rozhodujícího setu mohla jít s psychologickou výhodou.

Krejčíková ještě využila svého práva a odskočila si na toaletu.

Zahraniční tenisové publikum ji přitom za odchody před třetím setem v minulosti kritizovalo, stejně jako Řeka Stefanose Tsitsipase, ačkoli nejde o nic, co by jakkoli odporovalo tenisovým pravidlům.

"Není mi příjemné, když si někdo myslí, že to dělám schválně. Já mám svědomí čisté. Rozhodně to nedělám proto, abych někoho rozhodila. Nepotřebuju to," poznamenala Krejčíková.

Buď musí na toaletu, nebo převléct propocené oblečení. Podle Krejčíkové jde o prevenci před nastydnutím, na které je v podobných situacích náchylná.

Kritika je jí nepříjemná. "Ale svědomí mám čisté a nemám se za co stydět. Jdu se převléct, a když to stihnu v předepsaném čase, tak co? Udělám všechno pro to, abych zůstala zdravá. Ať si na mě klidně bučí," řekla.

V Londýně diváky její pauza nijak nepohoršila a bez stížností ji přijala i Tomljanovićová.

Stejně jako medical time-out v úvodu třetího setu, při němž si Krejčíková nechala ošetřit sedřená a otlačená chodidla. Češka musela hrát v botách od starého sponzora, s obutím od nového se vyskytl problém, výrobci se zatím netrefili do velikosti.

Australanka se soustředila výhradně na svůj zlepšující se výkon a ve třetím setu byla přece jen o něco lepší hráčkou. Celkově získala Krejčíková o dva fiftýny víc, na to se ale tenis nehraje.

"Bylo to vyrovnané, na trávě stačí jeden míček a zápas se celý otočí. Hrála jsem na ni dobře, šel mi servis, moje hra na ni platila. Ale začala víc riskovat, něco jí tam padlo," popsala vyrovnaný duel světová čtrnáctka.

V závěru se ještě omlouvala staršímu čárovému sudímu. Toho nepříjemně zasáhl míček vypálený Australankou. "Já ten míč pustila, on asi čekal, že to odehraju. Jen jsem se ho ptala, jestli je v pohodě," usmívala se Krejčíková.

Na Wimbledonu schytala těžký los. Jednu loňskou čtvrtfinalistku (Viktoriji Golubicovou ze Švýcarska - pozn. aut.) vyřadila, druhou už ne.

"Ale i proti té druhé jsem byla blízko. Takže to vážně hodnotím velice pozitivně. Můj tenis se zlepšuje zápas od zápasu. To, že přijde nějaká prohra, se prostě stane."

Šestadvacetiletá tenistka letos dlouho bojovala se zraněním lokte.

"Pořád jsem vyhlížela návrat a pořád se odkládal. Bylo to pro mě hrozně těžké. Teď jsem ráda, že můžu zase hrát. Konečně vidím věci pozitivně," uvedla.

I proto si na následující týdny naordinovala řádně nabitý program, zahrnující turnaje v Budapešti, Hamburku, Praze a přesun na americké betony, kde plánuje Toronto, Cincinnati a samozřejmě US Open.

"Co se divíte? Vy pořád jezdíte, ale já byla dlouho doma. Chci hrát, chybělo mi to. Chci se zase učit a zlepšovat. Aspoň tedy doufám, že se nebudu zhoršovat," smála se Krejčíková.