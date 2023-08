"Ať přestane bzučet!" Tsitsipas přišel při zápase s kuriózní stížností

Netradiční incident řešil rozhodčí na tenisovém turnaji v americkém Cincinnati. Hvězdný Řek Stefanos Tsitsipas si totiž v utkání s domácím Benem Sheltonem stěžoval, že někdo z diváků při jeho servisu bzučí.

Čtvrtý hráč světa vyhrál nad dvacetiletou americkou nadějí první set v tie-breaku, ve druhé sadě ztrácel 3:4 a podával.

Nadhodil si míček - ale na druhou stranu dvorce ho neposlal. Vyrušily ho, nikoliv poprvé, zvuky z hlediště za ním.

"Co se děje?" zjišťoval rozhodčí na umpire Nach Forcadel.

"Tam za mnou je někdo, kdo napodobuje včelu," stěžoval si Tsitsipas.

"Jo? Podívám se na to," slíbil sudí.

"Je to bzučení, když se chystám podávat. Myslíte, že je to OK?" ptal se tenista.

"Ne, to není dobré," souhlasil Forcadel.

Jenže po dalším fiftýnu se situace opakovala. A Tsitsipas šel k ochozům zjišťovat, kdo je ten výtržník. Fanoušci mu označili jednu z žen a tenista to šel znovu řešit s arbitrem.

"Co se stalo? Oni na tebe mluví?" ptal se i soupeř Shelton.

"Ne, napodobují včelu. Pořád bzučí - bzzzzzz, bzzzzz," vysvětloval Tsitsipas.

"A víte, kdo přesně to je?" zjišťoval Forcadel.

"Je to tamta žena," označil Tsitsipas. "Chci, aby odešla."

"Zeptám se, zeptám se," sliboval rozhodčí.

"N, ne. Musí odejít," stál si na svém finalista letošního Australian Open.

"Ale nepřerušíme kvůli tomu zápas, že ne?" ujišťoval se Forcadel. "Požádám ji a vyřeším to s ní," slíbil.

"Dělala to už víckrát," pokračoval nazlobený vítěz deseti turnajů ATP.

"Ano, požádám ji. Ale nezastavíme kvůli tomu zápas. Budeme pokračovat a já ji požádám, aby přestala," navrhoval rozhodčí.

"Chci servírovat a jediné, co slyším, je tohle," stýskal si Tsitsipas.

"Jestli to udělá znovu, přijdete ke mně… Děkuji, madam. Prosím… Děkuji," hlásil Forcadel.

Vosí rušitelka pak skutečně přestala a Tsitsipas dovedl ve druhém tie-breaku utkání k vítězství.