"Aspoň byla zábava." Lehečka v ujetém duelu předvedl skvost i vzteky mrštil raketou

Vláda ve středu schválila návrh na postupný přechod internetových stránek státních orgánů na jednotnou doménu gov.cz, řekl po jednání kabinetu ministr pro místní rozvoj a digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Podle něj by přesun webů pomohl zlepšit bezpečnost a chránil domény proti útokům, také by zpřehlednil komunikaci občanů se státem.

Součástí přechodu na jednotnou doménu by podle Bartoše mělo být i grafické sjednocení internetových prezentací státní správy. "Když se dnes podíváte na jednotlivé weby ministerstev, je to historickým vývojem každý pes jiná ves, to nedělá státu dobré jméno," řekl. Ministr zároveň zdůraznil, že přechod nebude okamžitý, ale potrvá několik let. Jednou z prvních organizací fungující v novém formátu by měla být vznikající Digitální a informační agentura, z už existujících internetových stránek by se měly nejprve přesouvat ty nejnavštěvovanější.