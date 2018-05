Antuka zrodila predátora, Nadal na vrcholu potravního řetězce. Sebere mu někdo set?

před 1 hodinou

Rafael Nadal vstoupil velkolepě do antukové sezony, na dvou prvních turnajích drtivě smázl veškerou konkurenci.

Praha - Rafael Nadal a antuka. Spojení, které se už dávno zapsalo do tenisové historie, nabírá v posledních sezonách dalších, pro mnohé už tak trochu netušených možností. Španěl je zpět na postu světové jedničky a vlajkovou lodí jeho fantastických výkonů jsou samozřejmě výkony na nejpomalejším povrchu.

Nadal ještě předčil vysoká očekávání a na prvních dvou antukových turnajích sezony, v Monte Carlu a Barceloně, totálně zdevastoval veškerou konkurenci. Neztratil set a na obou podnicích získal shodně rekordní jedenácté tituly.

Téhož spektakulárního počinu může zanedlouho docílit i na Roland Garros, do jehož začátku zbývají necelé čtyři týdny.

Španělský šampion pochopitelně září spokojeností a svět se ptá: Má vůbec někdo šanci antukovou mašinu na vítězství zastavit?

Ta šance vypadá v tuto chvíli poměrně nereálně. Nadal hraje tenis z jiné planety, ostatní hvězdy okamžitě sestoupily do jakési druhé ligy světového tenisu a prakticky válčí jen o to, kdo to na jednatřicetiletého borce zkusí ve finále. V Monte Carlu tohle privilegium ukořistil Japonec Kei Nišikori, v Barceloně zase obrovský talent z Řecka Stefanos Tsitsipas. Ani jeden z nich ale neměl nárok.

Nadal vyhrál pět zápasů v Monte Carlu, dalších pět poté ve španělské metropoli. Neztratil samozřejmě ani set, co víc, nikdo z protivníků jej nedostal ani do tie-breaku. Průměr ztracených her na zápas má Španěl z těchto dvou turnajů skvostný - 4,5 gemu na zápas.

Celkově už rodák z Mallorky vyhrál na antuce 46 setů za sebou, loni totiž naprosto suverénně, bez jediného zaváhání, ovládl French Open. Poslední ztracený set na antuce a zároveň i poslední porážka se tak datuje k 19. květnu minulého roku, kdy Nadala ve čtvrtfinále Masters v Římě překvapil Rakušan Dominic Thiem.

Právě ten by mohl být jedním z největších antukových vyzyvatelů "krále Rafy". Jenže první setkání obou hvězd, před týdnem v Monte Carlu, ukázalo úplně něco jiného. Nadal Thiema deklasoval po setech 6:0, 6:2.

"Třináct let poté, co Rafael Nadal vyhrál své první French Open, konečně objevujeme logický závěr jeho antukové dominance. Nesledujeme, jestli ho na jeho povrchu někdo porazí, ale jestli mu během letošního jara vůbec někdo sebere set," napsal ve svém sloupku na webu tennis.com americký odborník Steve Tignor.

Nadala nepřímo označil za zvíře, které je na antuce jednoznačně na vrcholu potravního řetězce.

"Je hrozně těžké popsat, jak se dá vyhrát jedenáct titulů na jednom turnaji. Vyhrát jedenáctkrát Monte Carlo a jedenáctkrát v Barceloně je něco, co jsem si ani nedokázal představit, že je možné," prohlásil Nadal.

Jeho hra na oranžové drti se zdá být letos ještě o něco efektivnější než v minulých ročnících. Nadal je fantasticky fyzicky připravený a jeho údery mají neuvěřitelnou šťávu.

"Prostě si každý týden užívám. To, že si můžu zahrát na turnajích, které mám tak rád, pro mne moc znamená," vyznal Španěl lásku antukovým podnikům. V dalších týdnech ho čeká obhajoba madridského titulu a napravování loňského selhání v Římě. A samozřejmě Roland Garros.

"Samozřejmě k Paříži všechno směřuje, ovšem já chci hrát nejlepší tenis i na těch předchozích turnajích. Je pro mě důležité zachovat si konzistenci a vůbec nic nepodcenit," řekl Nadal. Soustředěný a cílevědomý jako vždycky. Porazit ho v tomto rozpoložení na antuce bude extrémně těžké.