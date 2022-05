Zase ta Kanepiová. Estonka po dvou týdnech opět zastavila Fruhvirtovou v rozletu

Státní distributor paliv Čepro je v případě potřeby připraven vybudovat terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Hněvicích na Litoměřicku. LNG by se sem mohl dopravovat z Pobaltí vlakem, do budoucna případně také lodí, pokud se vyřeší splavnost dolního Labe. Uvedl to provozní ředitel a člen představenstva Čepro František Todt.

V Hněvicích má Čepro již nyní sklad, patří mezi nejvytíženější. Začátkem května řekl premiér Petr Fiala (ODS) po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem, že Česká republika bude s Německem jednat o společném využití terminálů na zkapalněný zemní plyn, které chce německá vláda kvůli snížení energetické závislosti na Rusku vybudovat.