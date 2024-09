Úzkostný Brit zvracel na kurt. Sinner zničil dalšího soka, sám si poranil zápěstí

O titul šampiona grandslamového US Open si zahrají Ital Jannik Sinner a Taylor Fritz z USA. Oba jsou ve finále v New Yorku poprvé.

Jannik Sinner - Jack Draper, sestřih semifinále US Open. | Video: Associated Press

Sinner, světová jednička, porazil Brita Jacka Drapera ve třech setech 7:5, 7:6, 6:2, a stal se tak prvním italským finalistou US Open. Draper během zápasu trpěl zdravotními problémy, což se projevilo na jeho výkonu.

Fritz si zajistil finále po pětisetové bitvě s krajanem Francesem Tiafoem. Fritz zvítězil 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1 a stal se prvním Američanem ve finále Grand Slamu od roku 2009.

Třiadvacetiletý Sinner na začátku roku vyhrál Australian Open. Na betonu ve Flushing Meadows bylo dosud jeho maximem čtvrtfinále stejně jako v případě jeho o tři roky staršího finálového soupeře.

Fritz nikdy nebyl dál ani na ostatních turnajích "velké čtyřky" a teď se může stát v New Yorku prvním americkým šampionem od roku 2003, kdy turnaj ovládl Andy Roddick. Právě Roddick byl také ještě o tři roky později dosud posledním domácím finalistou. "Tohle je splněný sen. Jsem ve finále a vydám se v něm úplně ze všeho, co ve mně je. Nemůžu se dočkat," řekl dojatý Fritz.

Sinner ukončil Draperovo životní tažení. "Byl to velmi fyzický zápas a já se snažil udržet se v něm mentálně. Jack je těžko k poražení, takže mám velkou radost, že jsem ve finále," řekl Sinner.

Dvaadvacetiletý Brit byl dosud na grandslamech nejdál ve čtvrtém kole právě na US Open a na jiných nikdy nepřešel přes druhé.

A tentokrát v New Yorku až v semifinále poznal hořkost ztráty setu. Ani největšímu favoritovi se nevzdal zadarmo, ale v první a třetí sadě dvakrát ztratil podání.

Sinner si v dramatickém druhém setu musel po pádu nechat ošetřit zápěstí. "Uvidíme zítra. Doufejme, že to nebude nic, s čím bych si měl dělat starosti," řekl Sinner. Tie-break vyhrál 7:3 a ve třetím setu od stavu 2:2 získal čtyři hry za sebou, zápas ukončil při prvním mečbolu.

Také Draper měl zdravotní potíže a na kurtu opakovaně zvracel. Vysvětlil to potom vedle vedra také stresem.

"Jsem úzkostný člověk. A když se to sejde a je to vyrovnané, cítím trochu nevolnost na kurtu a je mi špatně. Dnes to byl snad nejhorší pocit vůbec. Spotřebuju strašně moc mentální energie, když něco hodně chci. Obzvlášť v pětisetových zápasech to moc nepomáhá a takový ten druh strachu narůstá," řekl 25. hráč světa.

Fritz v americkém semifinále dvakrát dotáhl ztrátu setu.

"Zezačátku mě válcoval a já z toho trochu šílel. Dělal jsem, co jsem mohl, abych se v zápase udržel. Kdybych to neudělal, navždy bych toho litoval," řekl Fritz.

Tiafoe pak od stavu 4:4 ve čtvrté sadě, kdy byl dva gamy od vítězství, odpadl. Prohrál šest her za sebou a do konce utkání už si ani jednou neudržel servis. Po třech hodinách a 16 minutách při prvním mečbolu kapituloval. Přiznal, že ztratil nad sebou kontrolu, když se ocitl blízko výhry.

"Jako kdyby mě zradilo tělo. Tohle je tvrdé a bude to velmi bolet," řekl Tiafoe, který v semifinále US Open vypadl po pětisetovém utkání i předloni, kdy nestačil na Carlose Alcaraze.

Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále: Sinner (1-It.) - Draper (25-Brit.) 7:5, 7:6 (7:3), 6:2, Fritz (12-USA) - Tiafoe (20-USA) 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.