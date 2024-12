"Ledová panna" poslala ostrý vzkaz i princovi. Z české rivalky se stala přítelkyně

Chrissie nebo taky "Ledová panna". Přezdívek, které měla americká tenisová legenda Chris Evertová, bylo hned několik. V paměti fanoušků utkvěla nyní čerstvá sedmdesátnice především velkou rivalitou i následným přátelstvím s Martinou Navrátilovou.

"Jen to řekněte, nebojte se. Můžete říct 70. Je to OK. Musíte najít radost a smysl v každé dekádě vašeho života," cituje oficiální web WTA Evrtovou v rozhovoru k dnešnímu jubileu.

Rodačka z Fort Lauderdale si dala opravdu záležet, aby každý rok její kariéry přinesl něco velkého.

No uznejte sami. V čele světového žebříčku strávila v 70. a 80. letech 260 týdnů, což ji řadí na čtvrté místo.

K rekordním sedmi titulům z French Open a šesti z US Open přidala Evertová i tři triumfy ve Wimbledonu a dva na Australian Open. S 18 primáty z turnajů Velké čtyřky se v historickém pořadí mezi ženami dělí o páté místo se svou největší rivalkou Martinou Navrátilovou.

Právě vztah s tenistkou z Řevnic rámoval její tenisový životopis i život po kariéře. Zatímco na kurtu proti sobě nastupovaly při bojích o nejvýznamnější tituly kariéry, po konci s tenisem se obě navzájem podporovaly, když se rvaly s rakovinou.

"Myslím, že bližší vztah jsme s Martinou navázaly až po nějakém 50. vzájemném zápase, kdy jsme pochopily, že je v tom něco víc, co nás přerůstá. Myslí, že jsme se na sebe podívaly a řekly si: Podívej na ten dav lidí," vzpomíná Evertová, jak jejich finálové bitvy fanoušci prožívali. Celkem jich proti sobě odehrály 60.

Evertová měla mimo jiné přezdívku "Ledová panna". Byla uzavřená hráčka, na kurtu nedávala emoce moc znát, ale to rozhodně neznamenalo, že by neměla kuráž.

Jeden z jejích tří bývalých manželů, bývalý britský tenista John Lloyd, ve své autobiografii vyprávěl historku, podle které si nebrala servítky ani před královskou rodinou.

"Při rozhovoru s princeznou Dianou se zeptala: ´A co váš manžel Charles, jak to že tu dnes na zápase nebyl?´ ´Když on ho tenis moc nebaví,´ zněla odpověď princezny. Chrissie hned odvětila: ´Tak mu vyřiďte, že to je hodně špatná výmluva a ať je příště tady´," vylíčil vzpomínku Lloyd.

Poslední grandslam získala v roce 1986 v Paříži, o dva roky později podlehla ve finále Australian Open Steffi Grafové. Následující rok po čtvrtfinálové prohře na US Open zamávala divákům naposledy.

Po ukončení kariéry zůstala ještě několik let předsedkyní ženské tenisové asociace WTA. Později se stala vyhledávanou televizní komentátorkou, trenérkou a založila též nadaci na ochranu dětí před drogovou závislostí. V roce 1995 byla jednomyslně přijata do tenisové Síně slávy.

"Žádnou trofej ale nepřebije to, když se vám narodí dítě," dodala matka tří synů.

A v čem vidí v 70 letech největší přínos své kariéry?

"Tehdejší kultura byla taková, že odsuzovala ženské sportovkyně. Že byly silné, nevypadaly dostatečně žensky. Myslím, že oproti mě si s tím Billie Jean Kingová nebo Martina Navrátilová užily své. U mě hned všichni obdivovali šaty nebo nalakované nehty a věřím, že jsem tím inspirovala řadu mladých dívek, aby šly hrát," dodala Evertová.