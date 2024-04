Světová jednička podruhé v zeleném. Scheffler se přesto nemohl dočkat, až bude doma

Američan Scottie Scheffler podruhé v kariéře vyhrál Masters, nejslavnější golfový turnaj světa.

První hráč světového žebříčku na majoru v Augustě navázal na triumf z roku 2022 a celkově si na okruhu PGA připsal dvanáctý úspěch.

Sedmadvacetiletý Scheffler vyhrál s náskokem čtyř ran před Ludvigem Äbergem ze Švédska, který tak prožil vydařený debut na majoru.

Na třetí příčce skončili s odstupem dalších tří úderů Američané Collin Morikawa, Max Homa a Angličan Tommy Fleetwood.

"Ludvig dnes hrál skvěle, vyšla mu hlavně devítka a já měl štěstí, že jsem se udržel v čele," citovala agentura AP Shefflera, který do závěrečného kola vstupoval s náskokem jedné rány před vítězem dvou majorů Morikawou.

Scheffler se tentokrát v Augustě musel obejít bez podpory manželky Meredith, která kvůli blížícímu se porodu jejich prvního dítěte zůstala doma v Dallasu. "Oba teď prožíváme nádherné chvíle," řekl Scheffler, jenž znovu získal slavné zelené sako pro vítěze.

"Nedokážu popsat, co pro mě znamená tady opět vyhrát. A stejně tak nedokážu popsat, co pro mě znamená, že se ze mě poprvé stane táta. Už se nemůžu dočkat, až se dostanu domů a budu to moci s Meredith oslavit," prohlásil.

Masters, golfový turnaj kategorie major v Augustě v USA (par 72, dotace 18 milionů dolarů):

1. Scheffler (USA) 277 (66+72+71+68), 2. Äberg (Švéd.) 281 (73+69+70+69), 3. Fleetwood (Angl.) 284 (72+71+72+69), Homa 284 (67+71+73+73) a Morikawa (oba USA) 284 (71+70+69+74), 6. Smith (Austr.) 286 (71+72+72+71), DeChambeau (USA) 286 (65+73+75+73).