Sparta vyhrála dohrávku proti Budějovicím, Shore si připsal tři body

Hokejisté sedmé Sparty zvítězili v dohrávce 40. kola extraligy doma nad desátými Českými Budějovicemi 4:3 a připsali si třetí výhru za sebou. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl kanadský útočník Devin Shore. Motor venku prohrál poosmé za sebou a na ledě Sparty si připsal už dvanáctou porážku v řadě.
Pysyk sice v 6. minutě v první velké šanci zápasu Kloučka neprostřelil, ale o chvíli později už otevřel skóre. Po kombinaci Chlapíka, Řepíka a Shorea zblízka zamířil do odkryté branky.
V 8. minutě při Knotově vyloučení vypálil z levého kruhu Lantoši a Kořenář vytěsnil jeho ránu držadlem hokejky. Při Cibulkově vyloučení se v oslabení prodral přes Pysyka Toman, ale k zakončení se už nedostal. Na druhé straně měl možnost Dzierkals.
Potom Tomanovi nevyšlo zakončení v přečíslení dvou na jednoho. V 17. minutě už se Motor radoval. Olesen bekhendem uvolnil Harrise, který se trefil z pozice mezi kruhy.
V čase 18:02 se Sparta vrátila do vedení. Štencel přihrál Vráblíkovi, jenž byl ale bez hokejky, puk získal Vesalainen a o pravou tyč poslal puk do branky. Pro finského útočníka to byla první trefa v 10. utkání v extralize. Před pauzou mohl ještě po kombinaci s Hochem odpovědět Lantoši.
Ve 23. minutě využil po 15 vteřinách přesilovou hru pěti proti třem po Chlapíkově přihrávce Shore, který z brankoviště usměrnil puk do prázdné branky. Za dalších 13 sekund opět kanadský útočník zužitkoval podobným způsobem i Řepíkovu nabídku při pokračující klasické početní výhodě.
Další možnosti domácích měli Hyka a po Shoreově přihrávce Chlapík, který ale bekhendovým blafákem Kloučka nepřekonal. Lantošiho únik kryl lapačkou Kořenář. Potom se popral domácí Raška s českobudějovickým Kachyňou. Motor se ještě ubránil při Ordošově pobytu na trestné lavici.
Hosté se tlačili za snížením, ale Sparta je do šancí nepouštěla. Motor se neprosadil ani při Pysykově trestu, při kterém kryl Kořenář Hochovu střelu z pravého kruhu.
V 54. minutě se dostal před Kořenáře po individuální akci Lantoši, ale nepřekonal jej. Při vyloučení Kryštofa Hrabíka v čase 58:12 snížil po Přikrylově přihrávce Štencel. Motor finišoval, ale povedlo se mu devět sekund před koncem díky Beránkovi už jen zkorigovat na 3:4.
Dohrávka 40. kola hokejové extraligy:
HC Sparta Praha - Banes Motor České Budějovice 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 6. Pysyk (Shore, Řepík), 19. Vesalainen, 23. Shore (Chlapík, Krejčík), 25. Shore (Řepík, Chlapík) - 17. Harris (N. Olesen, F. Přikryl), 59. Štencel (F. Přikryl, Hoch), 60. M. Beránek (Lantoši, Harris). Rozhodčí: Šír, Cabák - Hynek, Maňák. Vyloučení: 4:5, navíc Raška - Kachyňa oba 5 min. Využití: 2:1. Diváci: 16.066.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, Mašín, Irving, Němeček, Sirota - Řepík, Shore, Chlapík - P. Kousal, M. Špaček, F. Novák - Dzierkals, K. Hrabík, Raška - Vesalainen, O. Najman, Hyka - M. Vitouch. Trenér: J. Nedvěd.
České Budějovice: Klouček - Cibulka, Vála, Vráblík, Štencel, Š. Kubíček, Pýcha, Kachyňa - Lantoši, Hoch, M. Beránek - N. Olesen, Harris, F. Přikryl - Valský, M. Toman, Ordoš - Kašlík, P. Novák, Chlubna. Trenér: Čihák.
Tabulka:
1.
Pardubice
47
24
5
7
11
149:106
89
2.
Karlovy Vary
47
22
6
4
15
128:117
82
3.
Liberec
47
23
2
8
14
129:108
81
4.
Plzeň
46
20
5
8
13
126:96
78
5.
Třinec
47
21
6
3
17
136:120
78
6.
Hradec Králové
47
20
8
2
17
124:110
78
7.
Sparta
45
20
5
4
16
142:117
74
8.
Brno
47
18
5
5
19
125:133
69
9.
Vítkovice
47
17
4
5
21
122:142
64
10.
České Budějovice
47
16
5
5
21
126:135
63
11.
Olomouc
47
18
3
2
24
110:138
62
12.
Kladno
47
15
5
6
21
114:123
61
13.
Mladá Boleslav
46
15
5
4
22
92:122
59
14.
Litvínov
47
11
3
4
29
100:156
43
