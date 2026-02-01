Přeskočit na obsah
Benative
1. 2. Hynek
Sport

Sparta vyhrála dohrávku proti Budějovicím, Shore si připsal tři body

ČTK

Hokejisté sedmé Sparty zvítězili v dohrávce 40. kola extraligy doma nad desátými Českými Budějovicemi 4:3 a připsali si třetí výhru za sebou. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu přispěl kanadský útočník Devin Shore. Motor venku prohrál poosmé za sebou a na ledě Sparty si připsal už dvanáctou porážku v řadě.

neuvedeno
Radost hokejistů SpartyFoto: CTK
Pysyk sice v 6. minutě v první velké šanci zápasu Kloučka neprostřelil, ale o chvíli později už otevřel skóre. Po kombinaci Chlapíka, Řepíka a Shorea zblízka zamířil do odkryté branky.

V 8. minutě při Knotově vyloučení vypálil z levého kruhu Lantoši a Kořenář vytěsnil jeho ránu držadlem hokejky. Při Cibulkově vyloučení se v oslabení prodral přes Pysyka Toman, ale k zakončení se už nedostal. Na druhé straně měl možnost Dzierkals.

Potom Tomanovi nevyšlo zakončení v přečíslení dvou na jednoho. V 17. minutě už se Motor radoval. Olesen bekhendem uvolnil Harrise, který se trefil z pozice mezi kruhy.

V čase 18:02 se Sparta vrátila do vedení. Štencel přihrál Vráblíkovi, jenž byl ale bez hokejky, puk získal Vesalainen a o pravou tyč poslal puk do branky. Pro finského útočníka to byla první trefa v 10. utkání v extralize. Před pauzou mohl ještě po kombinaci s Hochem odpovědět Lantoši.

Ve 23. minutě využil po 15 vteřinách přesilovou hru pěti proti třem po Chlapíkově přihrávce Shore, který z brankoviště usměrnil puk do prázdné branky. Za dalších 13 sekund opět kanadský útočník zužitkoval podobným způsobem i Řepíkovu nabídku při pokračující klasické početní výhodě.

Další možnosti domácích měli Hyka a po Shoreově přihrávce Chlapík, který ale bekhendovým blafákem Kloučka nepřekonal. Lantošiho únik kryl lapačkou Kořenář. Potom se popral domácí Raška s českobudějovickým Kachyňou. Motor se ještě ubránil při Ordošově pobytu na trestné lavici.

Hosté se tlačili za snížením, ale Sparta je do šancí nepouštěla. Motor se neprosadil ani při Pysykově trestu, při kterém kryl Kořenář Hochovu střelu z pravého kruhu.

V 54. minutě se dostal před Kořenáře po individuální akci Lantoši, ale nepřekonal jej. Při vyloučení Kryštofa Hrabíka v čase 58:12 snížil po Přikrylově přihrávce Štencel. Motor finišoval, ale povedlo se mu devět sekund před koncem díky Beránkovi už jen zkorigovat na 3:4.

Dohrávka 40. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - Banes Motor České Budějovice 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 6. Pysyk (Shore, Řepík), 19. Vesalainen, 23. Shore (Chlapík, Krejčík), 25. Shore (Řepík, Chlapík) - 17. Harris (N. Olesen, F. Přikryl), 59. Štencel (F. Přikryl, Hoch), 60. M. Beránek (Lantoši, Harris). Rozhodčí: Šír, Cabák - Hynek, Maňák. Vyloučení: 4:5, navíc Raška - Kachyňa oba 5 min. Využití: 2:1. Diváci: 16.066.

Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, Mašín, Irving, Němeček, Sirota - Řepík, Shore, Chlapík - P. Kousal, M. Špaček, F. Novák - Dzierkals, K. Hrabík, Raška - Vesalainen, O. Najman, Hyka - M. Vitouch. Trenér: J. Nedvěd.

České Budějovice: Klouček - Cibulka, Vála, Vráblík, Štencel, Š. Kubíček, Pýcha, Kachyňa - Lantoši, Hoch, M. Beránek - N. Olesen, Harris, F. Přikryl - Valský, M. Toman, Ordoš - Kašlík, P. Novák, Chlubna. Trenér: Čihák.

Tabulka:

1.

Pardubice

47

24

5

7

11

149:106

89

2.

Karlovy Vary

47

22

6

4

15

128:117

82

3.

Liberec

47

23

2

8

14

129:108

81

4.

Plzeň

46

20

5

8

13

126:96

78

5.

Třinec

47

21

6

3

17

136:120

78

6.

Hradec Králové

47

20

8

2

17

124:110

78

7.

Sparta

45

20

5

4

16

142:117

74

8.

Brno

47

18

5

5

19

125:133

69

9.

Vítkovice

47

17

4

5

21

122:142

64

10.

České Budějovice

47

16

5

5

21

126:135

63

11.

Olomouc

47

18

3

2

24

110:138

62

12.

Kladno

47

15

5

6

21

114:123

61

13.

Mladá Boleslav

46

15

5

4

22

92:122

59

14.

Litvínov

47

11

3

4

29

100:156

43

