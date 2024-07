Sparta se bála jen chvíli, na vyrovnání Teplic bleskově zareagovala

Fotbalisté Sparty ve druhém kole první ligy uspěli 4:1 v Teplicích. Ve druhém podvečerním utkání zvítězila Karviná 1:0 v Pardubicích.

Letenští v Teplicích neprohráli v lize pojedenácté v řadě a naplno tam bodovali po předchozích dvou remízách. Venku si připsali devátý soutěžní triumf za sebou.

Už ve 3. minutě domácí Gning využil podklouznutí Zeleného, ani on ale při zakončení neudržel stabilitu a bránu netrefil.

O chvíli později senegalský útočník pro změnu vystihl Laciho rozehrávku a z takřka totožné akce poprvé prověřil gólmana Vindahla.

Favorit se v ofenzivě dlouho trápil, přestože poprvé v sezoně nastoupilo pohromadě od začátku produktivní trio Birmančevič, Kuchta, Haraslín.

Až ve 36. minutě propadl míč ke Kuchtovi, který ho z hranice vápna napálil do břevna. Následnou Laciho dorážku skvělým reflexem vytěsnil brankář Ludha.

V závěru poločasu Švanda připravil ideální pozici Svatkovi, jenž trefil jen připraveného Vindahla.

Sparta vstoupila do druhého dějství výrazně zlepšeným výkonem a brzy šla do vedení. Ve 47. minutě Zeleného hlavičku po rohu ještě Bílek tělem zablokoval na brankové čáře, jeho následný odkop ale srazil do sítě dotírající Vitík.

V 53. minutě měl na kopačce další zásah Birmančevič, Ludha jeho prudkou střelu vyrazil. Domácí kouč Frťala zareagoval na tlak soupeře trojitým střídáním a záhy se mohl radovat z vyrovnání. Bílkův střílený centr prodloužil hlavou Jásir a na zadní tyči zakončil Harušťák.

Stav 1:1 ale vydržel pouze 75 vteřin. Hned po rozehrávce Cykalo nešťastně prodloužil centr ke Kuchtovi, který vyslal do úniku Haraslína a ten technickým obstřelem na zadní tyč nedal svému slovenskému krajanovi Ludhovi šanci.

Atraktivní druhá půle pokračovala, jen těsně minuli bránu hlavou domácí Radosta i na druhé straně Olatunji. V 78. minutě Birmančeviče ve velké šanci znovu vychytal Ludha. Vzápětí měl po rohu na hlavě gól Jásir, jeho pokus v poslední chvíli srazila obrana mimo tři tyče.

Na Stínadla dnes zavítalo 15.946, což je nejvyšší ligová návštěva v Teplicích od října 2013 a zápasu s Plzní. Domácí fanoušci ale nakonec museli skousnout krutý výsledek.

Na začátku šestiminutového nastavení utekl po pravé straně Preciado a předložil míč před prázdnou bránu Olatunjimu, jenž druhou trefou v ročníku oslavil 50. start v české lize. V úplném závěru upravil na konečných 4:1 prvním gólem po přestupu do Česka tečovanou střelou Krasniqi.

V Pardubicích rozhodl karvinský Memič

Karvinští fotbalisté zvítězili ve druhém ligovém kole v Pardubicích 1:0. Zápas dvou týmů, které před týdnem v ligové premiéře po nadějném začátku vyšly naprázdno, rozhodl po čtvrthodině hry bosenský záložník Amar Memič. Nový karvinský kouč Martin Hyský si tak připsal první vítězství, jeho protějšek Jiří Saňák má od příchodu z Olomouce na bodovém kontě dál nulu.

Pardubice v minulé sezoně vyhrály všechny tři vzájemné zápasy, ten poslední 4:0, čímž vyrovnaly svou nejvyšší ligovou výhru. Tentokrát však měly k tehdejšímu výkonu hodně daleko. Soupeř je přehrál po všech stránkách a jeho vítězství mohlo být ještě vyšší.

V domácím týmu nahradil zraněného Patráka devatenáctiletý Míšek. Karviná postrádala ze stejného důvodu Švéda Bergqvista, poprvé v základu nastoupila řecká posila Botos. A právě hráč, který přišel na hostování ze Slavie, měl v 10. minutě první velkou šanci, ale sám před brankářem trefil jen padajícího Budinského.

Po pěti minutách Botos přihrál Memičovi, ten se kličkou uvolnil před hranicí šestnáctky a zamířil přesně k levé tyči. Domácí brankář zareagoval pozdě a na míč nedosáhl. Pro Memiče to byl na začátku jeho druhé sezony v dresu Slezanů čtvrtý gól v nejvyšší soutěži.

Karvinští měli i nadále výraznou převahu v držení míče i ve střeleckých pokusech, domácí špatně kombinovali a jejich akce končily daleko před soupeřovou brankou. Až ve 33. minutě prověřil brankáře Knoblocha Surzyn parádním přímým kopem přes zeď z 25 metrů.

Pardubický trenér reagoval po přestávce dvojitým střídáním, ofenzivu posílili Huf a Tischler, který tak zaokrouhlil počet svých ligových startů na 100. Chvíli to vypadalo, že změny přinesou obrat, ale po 10 minutách znovu zahrozila Karviná. Plankovu střelu musel obránce Surzyn vykopnout z brankové čáry. Další šance znásobit náskok měli Botos a Ezeh, Mikušovu střelu z úhlu zase Budinský vyrazil.

Domácí několikrát pronikli do šestnáctky, ale tam se utopili v kličkách. To se nezměnilo ani v závěru při hře vabank, kdy Saňák poslal na trávník další dva útočníky. Knobloch měl víc práce jen v 90. minutě, kdy při vyběhnutí na hranici šestnáctky musel svést hlavičkový souboj s Yahayou. Čisté konto udržel i při devítiminutovém nastavení. V něm byl ještě karvinský Ražnatovič sám před opuštěnou brankou, ale trefil jen tyč.

2. kolo první fotbalové ligy:

FK Teplice - Sparta Praha 1:4 (0:0)

Branky: 60. Harušťák - 47. Vitík, 61. Haraslín, 90.+1 Olatunji, 90.+5 Krasniqi. Rozhodčí: Starý - Kubr, Kříž - Kocourek (video). ŽK: Svatek - Birmančevič, Haraslín, Preciado. Diváci: 15.946.

Teplice: Ludha - Cykalo, Mareček, Mičevič - Švanda, Bílek (71. Beránek), Trubač, Harušťák (81. Hora) - Gning (57. Radosta), Horský (57. Vachoušek) - Svatek (57. Jásir). Trenér: Frťala.

Sparta: Vindahl - Vitík, Sörensen, Zelený - Suchomel (46. Preciado), Laci (68. Kairinen), Sadílek, Ryneš - Birmančevič (85. Pešek), Haraslín (68. Krasniqi) - Kuchta (75. Olatunji). Trenér: Friis.

FK Pardubice - MFK Karviná 0:1 (0:1)

Branka: 15. Memič. Rozhodčí: Zaoral - Paták, Pochylý - Berka (video). ŽK: Polyák, Yahaya - Svozil, Krčík, Moses. Diváci: 2136.

Pardubice: Budinský - Surzyn, Šimek, Polyák, Kalabiška - Vacek (71. Yahaya), Solil (85. Krobot) - Mareš (46. Huf), Míšek (61. Sychra), Zifčák (46. Tischler) - Zlatohlávek. Trenér: Saňák.

Karviná: Knobloch - Mikuš, Svozil, Krčík, Fleišman (86. Endl) - Čavoš (86. Moses), Planka - Memič (72. Ražnatovič), Botos (72. Regáli), Samko - Ezeh (72. Vinícius). Trenér: Hyský.