Soupeři nedokážou využít rizika Sparty, říká Fukal. Slávista Chytil má jeho obdiv

"Slávista Mojmír Chytil vstřelil hattrick v rozmezí osmi minut. Má můj velký obdiv. Úžasné. Pro něj i pro Slavii. Ta má široký výběr gólových útočníků, kteří dokážou rozhodnout zápas," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Sparta po euforii z postupu přes turecký Galatasaray Istanbul do osmifinále Evropské ligy zvládla utkání na půdě Slovácka.

Domácím chyběli někteří hráči, šli do utkání oslabeni, ale na Slovácku se nikomu nehraje dobře a Spartě se tam moc nedařilo. Teď vyhrála.

Opět se můžeme bavit, co by bylo, kdyby… Kdyby proměnili Pavel Juroška a Milan Petržela své velké šance, když šli v úvodu utkání sami na sparťanského brankáře.

Jenže na kdyby se nehraje. To samé se přihodilo už v Karviné, kde měli domácí také velké šance.

Ukazuje se, že Sparta v obraně hraje na příliš velké riziko. Delší dobu však říkám, že je to především o kvalitě soupeře.

Samozřejmě oceňuju zákroky Petera Vindahla, ale takové šance se mají využít. Kdyby Slovácko vedlo třeba i 2:0, měla by Sparta problémy.

Poukazuje se na to, že Sparta vstřelila druhý gól po rychlé rozehrávce volného kopu, kdy míč nestál na místě přestupku a někteří protihráči nebyli v dostatečné vzdálenosti. Tedy v rozporu s pravidly.

Rozhodčí to však pustil. Byl u toho, viděl to nejblíž, obhájí si to. Kdyby chtěl striktně dodržovat pravidla, musel by míč vrátit.

Já bych si jen přál, aby byl vždycky stejný metr. Někdy se přes VAR zkoumají milimetry, sebemenší porušení pravidel, až malichernosti, najednou je někdo takto velkorysý.

Nevím, co mají rozhodčí doporučeno, na co mají přísní a co víc pustit, ale mělo by to být vždycky stejné.

Jen ještě k tomu řeknu, že to byla sparťanská chytrost. Nechtěl bych být rozhodně v týmu, který takový gól dostal, dalo se tomu zabránit. Postavit se k míči, nedovolit rozehrát i za cenu napomenutí.

Já vždycky uznával Vencu Juračku, když nemohl pro trest nastoupit, zastoupil ho někdo jiný. Podle mého Chytil roste pro lepší - myslím zahraniční - klub.

Do čela tabulky střelců se vyšplhal plzeňský Pavel Šulc. Znám ho dobře z doby, kdy byl na hostování v Jablonci. Má teď skvělou formu, daří se mu i střelecky.

Pro mě to však není klasický bombarďák, jako jsou zmiňovaní slávisté, ve Spartě Kuchta či nyní Haraslín, ve Viktorce Plzeň pak Chorý nebo zraněný Durosinmi. Skládám mu však poklonu, sezona mu extrémně vychází.

Podještědské derby skončilo remízou 3:3. Zaujala mě jedna věc. Liberecký brankář Hugo Bačkovský při druhém obdrženém gólu vyrazil míč na dobíhajícího Mikulu a byl z toho vlastní gól, při třetím ho zranil dobíhající stoper Filip Prebsl. To asi nemůže být náhoda.

Mezi hráči probíhala špatná komunikace, jestli vůbec nějaká. Nevím, jak to vypadá na tréninku, co po nich chce trenér, ale není to dobré.

Já hrával ve středu obrany, ale nikdy jsem našeho brankáře nezranil. Spíše převálcoval on mě, když jsem neuhnul. Vlastních gólů jsem si dal několik, ale po teči, ne že by mě trefil míč vyražený brankářem. Opakuju, něco v komunikaci bylo špatně.

Slovácko prohrálo na jaře všechny zápasy, Olomouc bodovala jen doma s Hradcem Králové 0:0, teď podlehla dosud posledním Českým Budějovicím, Baník ztratil doma výhru proti početně oslabeným Bohemians, Karviná už je poslední.

Někdo by si mohl říct - krize moravských klubů. Ale tak to nevidím, jenom se to sešlo. Například Karviná, která doma podlehla 0:3 Spartě i Slavii, přivezla cenný bod z Teplic.

Mluví se o tom, že by měl být olomoucký trenér Václav Jílek po sérii nezdarů odvolán. Nejsem přítel těchto rozhodnutí. Dostal od vedení klubu důvěru na jaro, něco se koncepčně buduje.

Je pravda, že po podzimu pomýšlela Sigma na vyšší příčky, ale odvolání trenéra není podle mého řešení. (Olomouc dnes odpoledne kouče Jílka skutečně odvolala - pozn. red.)