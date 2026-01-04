Souboj Hronka s Pastrňákem skončil výhrou Bostonu, Nečas se vrátil do Caroliny

Český hokejový útočník David Pastrňák v NHL dvěma nahrávkami řídil výhru Bostonu 3:2 v prodloužení nad Vancouverem. Filip Hronek se podílel na obou brankách poražených Canucks. Jednu asistencí si v sobotním programu připsal také Martin Nečas.
Pastrňák ve druhé třetině připravil připravil pro Eliase Lindholma gól na 2:1 a v prodloužení se v čase 64:41 podepsal i pod rozhodující trefu Frasera Mintena. Český kanonýr se v posledních dvou zápasech blýskl dvěma góly a třemi nahrávkami a vylepšil svou sezonní bilanci na 46 bodů.
Obě branky domácího Vancouveru nesly podpis obránce Hronka. Český bek nejprve asistoval u gólu Eliase Petterssona na 1:1 a ve druhé dvacetiminutovce svým třetím gólem v sezoně srovnal na 2:2.
Ani dva body českého zadáka ale na výhru nestačily. Vancouver prohrál pátý z posledních šesti zápasů a v Západní konferenci je předposlední.
Na opačném pólu tabulky je Colorado, které i díky Nečasově asistenci porazilo Carolinu 5:3. Český útočník se na ledě Hurricanes představil poprvé od své lednové výměny a zaznamenal svůj 52. bod v sezoně.
NHL:
Detroit - Pittsburgh 1:4, New Jersey - Utah 4:1, Columbus - Buffalo 5:1, San Jose - Tampa Bay 3:7, Edmonton - Philadelphia 2:5, St. Louis - Montreal 2:0, Washington - Chicago 2:3 po sam. nájezdech, Carolina - Colorado 5:3, Ottawa - Winnipeg 4:2, NY Islanders - Toronto 4:3 v prodl., Calgary - Nashville 3:4, Los Angeles - Minnesota 5:4 po sam. nájezdech, Vancouver - Boston 2:3 v prodl.
Nečas v úvodu druhé třetiny asistoval u gólu Gabriela Landeskoga na 1:1 a upevnil si sedmé místo v ligové produktivitě..Další branky si Avalanche schovali do třetí třetiny, ve které otočili stav zápasu z 1:3 na konečných 5:3, a došli si pro desátou výhru v řadě.
Z vítězství se radovali také newyorští Islanders, kteří i díky 18 zákrokům Davida Ritticha porazili Toronto 4:3 v prodloužení. Dvěma góly výhru řídil první hráč červnového draftu Matthew Schaefer.
