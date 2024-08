Budíček, hodnotí Slováci svůj propadák. V Los Angeles to nebude lepší, tvrdí hvězda

Česká výprava zažila s pěti medailemi nejméně povedenou letní olympiádu v historii, ale tři zlata nejhlubší rány zakryla. Nejslabší hry mají za sebou také Slováci, ti by bez jediného bronzu skončili zcela na nule. Ti tak mluví o strmém propadu, který budou těžko zastavovat.

Radost přinesl slovenským fanouškům hned v třetí den her kanoista Matej Beňuš, který obsadil třetí místo v závodě, v němž český reprezentant Lukáš Rohan skončil šestý.

Vodní slalom, tradičně velmi silná národní disciplína, tedy Slováky podržel. Nicméně další cenný kov už nepřibyl.

Na divoké vodě ve finále chyboval Jakub Grigar, mladá kanoistka Zuzana Paňková byla čtvrtá. Stejně jako střelkyně Vanesa Hocková a tenistka Anna Karolína Schmiedlová.

Její trenér Ladislav Simon říkal, že by se v tenisovém turnaji o třetí místo hrát nemělo a bronz by měly dostat obě poražené semifinalistky. Jenže zatím to tak není a Schmiedlová poslední zápas prohrála.

Zápasnický trenér Erik Cap byl zase přesvědčený, že naturalizovaného Rusa Tajmuraze Salkazanova, který představoval medailovou naději, poškodil v prvním duelu turnaje rozhodčí.

S bilancí 0-0-1 se Slováci v medailovém pořadí zarovnali třeba s Peru, Kapverdami či Zambií. Dosud nejhorší výsledek z Atlanty 1996 (1-1-1) ještě ponížili.

"Ano, je to odraz slovenského sportu. Snad bude budíčkem pro ty, kteří se mu na Slovensku věnují a kteří se o něj starají," napsal v komentáři pro slovenský web Pravda novinář Michal Gavroň.

"Pokud jim nezazvoní, v podobně negativním duchu (pokud ne ještě horším) budeme hodnotit hry v Los Angeles," dodal.

Stejně se vyjádřila i střelkyně Zuzana Rehák-Štefečková, olympijská šampionka z Tokia, která však v Paříži neprošla kvalifikací.

"Nemyslím si, že to za čtyři roky bude lepší. Když teď začneme pracovat, projeví se to za osm až dvanáct let. V první řadě je důležitá základna. Mít dostatek sportovišť a možnost zachytávat nové sportovce," podotkla.

"Často se zápasí s tím, že se sportoviště prodávají spíš na byznys. To znamená, že dospělí si mohou jít zasportovat, ale děti nemají kdy," zmínila Rehák-Štefečková jeden z problémů.

Připomněla také fakt, že v Paříži startovala vůbec nejméně početná slovenská výprava v dějinách, a proto nelze očekávat zázraky.

"Ve 28 lidech nemůžeme čekat devět medailí. I proto chci ještě jednou pogratulovat Maťovi, že nás zachránil. Ale základna se nám zužuje a s ní také šance na medaili," prohlásila.

"Sport je už pomalu něco, co na Slovensku vnímáme jen velmi okrajově. Budeme muset s ministerstvem cestovního ruchu a sportu připravit schůze s jednotlivými svazy a už na podzim hledat východiska," řekl generální sekretář Slovenského olympijského výboru Jozef Liba.

Ani jeho výhled není zrovna optimistický. "Potřebujeme hledat řešení v dlouhodobém horizontu. A to nemluvím o tom, v jakém stavu jsou na Slovensku zimní sporty," doplnil.

