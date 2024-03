Slovenská záhada. Slovanu se ztratil útočník. Nevrátil se z reprezentačního srazu

Slovenský Slovan Bratislava přiznal problém. Ztratila se mu zimní posila. Lucemburský snajpr Gerson Rodrigues se totiž nevrátil z reprezentačního srazu. Vyhlášený rebel dostal minulý týden od soudu osmnáctiměsíční podmínečný trest za násilnou činnost.

Bratislavský tým mohl zářit spokojeností, v sobotu vyhrál v 3. kole nadstavbové části nad Podbrezovou 2:1. Přesto měl lídr tabulky důvod k rozpakům. Na hřišti i na lavičce jim chyběla hlavní zimní posila z Lucemburska.

"Neměli jsme ho tady, nepřišel. Musíme to řešit, buď já nebo klub. Jsou to disciplinární věci a to se nedá tolerovat. Mužstvo je pro mě prvořadé," nechal se slyšet trenér Bratislavských Vladimír Weiss.

Rodrigues se přitom zapojil do březnových zápasů lucemburské reprezentace. Nejprve se musel smířit s porážkou v evropské baráži s Gruzií, ale poté přispěl v přátelském utkání gólem a asistencí k výhře 2:1 nad Kazachstánem.

Pak ale jako by se po něm slehla zem. Na Slovensko zpátky nepřijel. Ve Slovanu je přitom na roční hostování s o opcí z Dynama Kyjev.

A aklimatizoval se tu skvěle. Od začátku jarní části už v osmi duelech nastřílel pět gólů a na jeden přihrál.

Provází ho ovšem pověst problémového fotbalisty. V posledních měsících se musel zpovídat před justicí ze tří násilných činností, lucemburský soud mu ve středu uložil osmnáctiměsíční podmíněný trest a pokutu 1500 eur.

Navíc bude muset obětem zaplatit odškodné. Před pěti lety se měl Rodrigues porvat s mužem, který pak podstoupil tři operace obličeje. O tři roky později údajně při jiné rvačce oběti vyrazil zub. A nejpropíranější kauzou je domácí násilí na jeho někdejší přítelkyni Emilii Bolandové, Miss Lucemburska 2020.