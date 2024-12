Sleva na lyže, servis gratis i výčitky u odpadků. Kordisty po OH zaskočila popularita

Pro české kordisty Jiřího Berana, Jakuba Jurku, Martina Rubeše a Michala Čupra je zisk bronzových medailí na olympijských hrách v Paříži stále silným zážitkem. Užívají si popularitu, humorná setkání s fanoušky i fakt, že se dostali v anketě Sportovec roku mezi tři nejlepší týmy.

Spojení "Ty brďo" během utkání o bronz s Francií několikrát zopakoval v televizním přenosu v roli spolukomentátora Jiří Beran starší, otec nejstaršího člena českého týmu. "Ve spolupráci s olympijským týmem se udělala nějaká trička. A občas se mi stane, že takhle někdo na ulici zavolá. Tak se koukám, jestli je to na mě, nebo zda se něco stalo," vyprávěl dnes s úsměvem Beran mladší.

Zážitek s hláškou měl i Rubeš. "Byl jsem v jednom šermířském klubu v Plzni ukázat medaili a povídat si s dětmi, přičemž mi ukazovali, že kamarádka jedné členky si nechala na kotník vytetovat olympijské kruhy a pod to nápis 'Ty brďo'. Tak to bylo hodně, ty brďo," uvedl Rubeš.

Pařížský úspěch mezi jeho aktéry rezonuje i po více než čtyřech měsících. Pamatují si závěrečné sekundy utkání s domácími favority, které vyhráli 43:41, přijetí v Českém domě i na olympijském festivalu v Mostě.

"Byl to super zážitek. Přijeli jsme tam dva tři dny po zisku medaile a lidé z toho byli pořád nadšení. Všichni chtěli podpisy a fotit se. Já se tam objevoval i další dny. Lidé mě tam potkávali a poznávali," řekl Čupr.

S popularitou přišly také vtipné příběhy. "Šel jsem například vyhodit odpadky a tam mi nějaká paní s pejskem říkala: 'Vy jste nám dali tady s Maxíkem'. To jsem netušil, že mě taková paní pozná a sledovala šerm. Nebo teď jsem si šel půjčit lyže a dostal 20 procent slevu, že jsou rádi, že jsem u nich," uvedl Beran.

Další zážitek měl Jurka, když si opravoval světlo u auta. "Zajel jsem poprvé do servisu, který mi doporučil kamarád, a tam chlap říká: 'Ty jo, dívej, to je on, na toho jsme koukali'. Pak mi řekli, že je to hotové a mohu jet. Přišel jsem tam s litrem (tisícovkou) čekal a oni: 'Ne, to si nechte'. To byl zážitek za všechny prachy," líčil Jurka.

"V Olomouci mě zase při nákupech na Vánoce nějaká holčička zatahala za rukáv, zda bych nedal tatínkovi autogram. I teď čtyři měsíce poté se to drží. Ale to se nikdy neomrzí," doplnil Jurka, který v boji o bronz otočil v zaplněném Grand Palais skóre proti domácí hvězdě Yannicku Borelovi.

Na utkání s Francií se kordisté podívali i ze záznamu v televizi. "Viděl jsem vždy nějaký sestřih a měl jsem tak husí kůži, že jsem nebyl schopný se na to podívat. Až v říjnu jsem to viděl poprvé celé a byl jsem překvapený, že spoustu těch momentů si nepamatuju, jak jsem byl koncentrovaný v zápase. Tak jsem si konečně užil všechny ty zásahy," uvedl Beran.

Podle dvaačtyřicetiletého kordisty, který po olympijských hrách ukončil kariéru, se i úspěch projevil v nárůstu zájemců o šerm. "Nábory byly enormní a teď se s tím musí pracovat dál, aby to lidi dál bavilo. Je ale vidět, že počet těch odcházejících je malý, což je známka toho, že ti lidé a trenéři to dělají správně. Nábor je celoplošně asi dvojnásobný, což je velká změna," řekl Beran.

Bronzové olympioniky také těšilo, že se zařadili do trojice nejlepších kolektivů v anketě Sportovec roku. V boji o konečné prvenství byli ještě s hokejovými mistry světa a fotbalisty pražské Sparty. "Když se člověk podívá na listinu sportů, které s námi o tu nejlepší trojku soutěžily, tak je to nádhera tam být. Být v této společnosti například s hokejisty, které jsem během šampionátu také sledoval, je nezapomenutelné a ikonické," doplnil Jurka.

Podívejte se na video českých šermířů před odjezdem na OH: