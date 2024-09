Slavný Ovečkin chválí Čecha, který bojoval s démony: Má motivaci chovat se rozumně

Hokejový útočník Jakub Vrána má za sebou v NHL turbulentní období. Od roku 2021 byl dvakrát vyměněn, mnoho zápasů odehrál pouze v nižší AHL, byl také v asistenčním programu NHL a hráčské asociace NHLPA. Novou šanci mu teď dal prostřednictvím zkušebního kontraktu Washington.

Právě v tomto městě prožil český útočník nejlepší léta a v roce 2018 slavil s Capitals první Stanley Cup klubové historie.

Osmadvacetiletý pražský rodák věří, že je připravený poprat se o návrat na výsluní.

"Bylo to těžké… Za poslední roky se stala spousta věcí, ale už jsem to hodil za hlavu, je to za mnou," citovala agentura AP Vránu, jenž minulou sezonu dokončil v AHL na farmě St. Louis.

Šanci, kterou od Capitals dostal, chce využít na maximum. Dobře ví, že mezi hokejovou elitou může být už poslední. A zkušební smlouva není zárukou ničeho.

"Jsem připravený a vnímám to jako novou příležitost, jak se odrazit zpátky," prohlásil Vrána, jehož si klub z metropole USA vybral jako třináctého hráče na draftu v roce 2014.

Dobře známé prostředí, v němž narazil na několik dřívějších spoluhráčů, by mu mohlo pomoci. Vybojovat si místo na soupisce a s ním i stabilní kontrakt není snadná výzva.

"Cítím se skvěle, ale ještě toho musím hodně ukázat a potvrdit své kvality. Člověk nad tím nesmí zbytečně moc přemýšlet. Je třeba prostě jít a hrát, abych ukázal, že do téhle ligy pořád patřím," předsevzal si Vrána.

Síly může čerpat i z podpory okolí. "Každý v životě bojuje se svými démony a prožije si vzestupy a pády. Ale podle toho, jak jsem s ním mluvil, je zřejmé, že se k tomu postavil zodpovědně," řekl útočník Tom Wilson.

"Chce být lepší, šťastný a najít si svou cestu. Je skvělé ho tady vidět. Je to kluk, kterému fandíte. Kluk, s kterým budete rád hrát kterýkoliv den v týdnu," doplnil Wilson.

Vedle něho a Vrány zůstali z mužstva šampionů z roku 2018 v týmu Capitals už jen Alexandr Ovečkin a John Carlson.

"Myslím, že má motivaci odrazit se vzhůru, tvrdě makat a chovat se rozumně," uvedl slavný ruský útočník na Vránovu adresu.

"Zakousnul se do toho, aby další šanci vůbec dostal. A teď je připravený ji také využít," přidal se Carlson.

Vrána byl považován za výborného střelce. Góly v jeho statistikách také převažují nad asistencemi. Za 367 startů v základní části NHL nastřádal 209 bodů díky 110 brankám a 99 asistencím.

Je však zřejmé, že během přípravného kempu musí ukázat více, než jen dostat puk do brankovou čáru.

"To, co chci vidět, je kompletní hráč připravený na tuhle úroveň, který tvrdě pracuje a váží si velké příležitosti, kterou dostal. V tréninku musí ukázat mně, ostatním trenérům i vedení klubu, jak hrozně moc tohle chce," vyzval ho kouč Spencer Carbery.

"Chci vidět, jak se rve o každý puk, jak se poctivě vrací a přerušuje akce soupeře, jak dělá všechny ty důležité detaily, když nemá puk na holi," naložil mu trenér úkoly.

Nový generální manažer Chris Patrick, jenž podle všeho rozhodl o zkoušce pro českého útočníka, ocenil, jak vážně se Vrána k šanci postavil.

"Určitě to nebere tak, že by měl něco jisté. A právě o to šlo především. Nechceme tady jen rozdávat místa hráčům, chceme, aby o ně zabojovali a zasloužili si je. Vrána patří do skupiny hráčů, kteří bojují o jedno dvě místa na soupisce," přiznal Patrick.

Odchovanci Letňan drží palce jeho kamarád David Pastrňák. Oba spolu přes léto už řadu let trénují.

"Samozřejmě mu moc fandím. Všichni víme, že je opravdu fit a fyzicky připravený. Vypadá velmi dobře a je ve skvělé formě, takže moc doufám, že svou kariéru znovu naplno rozběhne," popřál kanonýr Bostonu parťákovi.