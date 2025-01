Skvělý Pastrňák řídil triumf Bostonu. Vymyslel vítězný gól, pak výhru sám pojistil

Český útočník David Pastrňák se v NHL zasloužil gólem a přihrávkou o výhru hokejistů Bostonu 2:0 nad Ottawou.

Pastrňák připravil ve 23. minutě první gól zápasu a připsal si asistenci v šestém utkání v řadě.

Český útočník převzal za brankou puk, vyjel si k pravé tyčce a poslal jej přes brankoviště, kde akci dokončil Morgan Geekie.

Výhru pojistil Pastrňák pět vteřin před koncem při risku Ottawy bez gólmana, když na obranné modré čáře vystihl přihrávku a z úniku pohodlně skóroval.

Havířovský rodák bodoval v šestém utkání v řadě (6+8) a posunul se v produktivitě soutěže do elitní desítky. Na kontě má 56 bodů (23+33).

"Cítím se dobře," řekl Pastrňák k momentální formě. "Dostávám se do své hry, funguje chemie mezi mnou a spoluhráči z útoku (Pavlem Zachou a Morganem Geekiem). To je důležité. Naše formace hraje poslední zápasy, jak by měla, a jsme za to odměněni," doplnil.

Český gólman Karel Vejmelka zastavil v NHL na ledě Minnesoty všech 26 střel a dovedl hokejisty Utahu k výhře 4:0.

Připsal si první nulu od prosince 2023 a šestou v kariéře. Je čtvrtým českým brankářem, který vychytal v této sezoně čisté konto. Jakub Dobeš a Lukáš Dostál udrželi nulu jednou, Dan Vladař dvakrát.

Vejmelka, který se pohybuje na hranici elitní desítky v úspěšnosti zásahů (91,3 procenta) i v průměru inkasovaných branek (2,45), byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Předčil jej Barrett Hayton, který otevřel ve 2. minutě tečí skóre a na začátku třetí třetiny stanovil z dorážky konečný výsledek.

Clayton Keller zvýšil ještě v úvodní třetině na 2:0 a třetí gól přidal ve 35. minutě tečí Lawson Crouse.

"Kluci hráli velmi dobře a hodně mi pomohli. Je to výborná týmová výhra, ale není moc času si ji užít. Zítra hrajeme znovu a potřebujeme na tento výkon navázat," uvedl Vejmelka. "Dali jsme góly z prostoru před brankou. Je důležité tam chodit a posílat puky. O tom jsme se bavili a plnili to. Samozřejmě Vejmelka chytal neskutečně a podržel nás v klíčových momentech zápasu. Nulu si zasloužil," doplnil Crouse.

Filip Chytil podpořil gólem a přihrávkou vítězství New Yorku Rangers 6:1 nad Philadelphií.

Druhá trefa sezony Filipa Hronka nestačila Vancouveru, který podlehl v Edmontonu 2:6.

Tomáš Hertl zpečetil gólem do prázdné branky výhru Vegas 4:2 v St. Louis.

Carolina i díky dvěma asistencím Martina Nečase porazila doma Columbus 7:4.

Výsledky NHL:

Boston - Ottawa 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 23. Geekie (Pastrňák), 60. Pastrňák. Střely na branku: 26:29. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Geekie (oba Boston), 3. A. Forsberg (Ottawa).

NY Rangers - Philadelphia 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Branky: 9. Schneider, 11. Edström, 25. K. Miller, 46. Chytil, 57. Fox, 59. R. Smith (Chytil) - 2. Tippett. Střely na branku: 37:34. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. K. Miller, 3. Chytil (všichni NY Rangers).

Detroit - Montreal 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Branky: 13. Berggren, 20. DeBrincat, 25. Copp, 28. Larkin - 26. Dach, 32. Guhle. Střely na branku: 45:29. Diváci: 18.825. Hvězdy zápasu: 1. Larkin (Detroit), 2. Dach (Montreal), 3. Seider (Detroit).

Carolina - Columbus 7:4 (0:2, 5:2, 2:0)

Branky: 23. a 59. Jarvis (na první Nečas), 28. Robinson, 28. Blake, 29. Aho, 32. Martinook, 52. Kotkaniemi (Nečas) - 8. K. Johnson, 10. Marčenko, 34. Van Riemsdyk, 35. Voronkov. Střely na branku: 43:22. Diváci: 18.700. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Aho, 3. Blake (všichni Carolina).

St. Louis - Vegas 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Branky: 11. Kyrou, 57. Thomas - 1. Stone, 9. Olofsson, 27. Dorofejev, 60. Hertl. Střely na branku: 17:31. Diváci: 17.430. Hvězdy zápasu: 1. Stone, 2. Dorofejev (oba Vegas), 3. Kyrou (St. Louis).

Minnesota - Utah 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky: 2. a 42. Hayton, 16. Keller, 35. Crouse. Střely na branku: 26:29. Diváci: 18.071. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas a z 26 střel neinkasoval. Hvězdy zápasu: 1. Hayton, 2. Vejmelka, 3. Marino (všichni Utah).

Calgary - Buffalo 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Branky: 12. Huberdeau, 31. Kadri, 44. Pelletier, 58. Šarangovič, 58. Backlund - 23. Samuelsson, 28. Thompson. Střely na branku: 26:14. Diváci: 17.585. Hvězdy zápasu: 1. Pelletier, 2. Huberdeau, 3. Wolf (všichni Calgary).

Edmonton - Vancouver 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)

Branky: 6. a 22. Hyman, 15. Draisaitl, 15. Henrique, 33. Nugent-Hopkins, 51. Kapanen - 33. Boeser, 36. Hronek. Střely na branku: 34:26. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Hyman, 2. Draisaitl, 3. Nugent-Hopkins (všichni Edmonton).

Anaheim - Pittsburgh 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Branky: 10. a 43. McTavish, 20. a 58. Killorn, 47. Vatrano - 26. Bunting. Střely na branku: 34:32. Diváci: 15.330. Hvězdy zápasu: 1. McTavish, 2. Gibson, 3. Killorn (všichni Anaheim).

Seattle - Washington 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky: 25. Protas, 39. Frank, 57. Ovečkin. Střely na branku: 22:32. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Lindgren, 2. Frank (oba Washington), 3. Daccord (Seattle).

San Jose - Nashville 5:6 (2:3, 3:2, 0:1)

Branky: 9. Duehr, 17. Ferraro, 33. Thrun, 34. Zetterlund, 36. Celebrini - 7. a 22. F. Forsberg, 4. Nyquist, 5. Novak, 28. Stamkos, 49. Svečkov. Střely na branku: 35:38. Diváci: 11.292. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg (Nashville), 2. Granlund (San Jose), 3. Annunen (Nashville).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 49 30 2 17 153:142 62 2. Florida 49 28 3 18 159:146 59 3. Boston 50 24 6 20 136:158 54 4. Tampa Bay 46 25 3 18 167:131 53 5. Ottawa 48 24 4 20 132:134 52 6. Montreal 48 24 4 20 147:161 52 7. Detroit 48 22 5 21 136:154 49 8. Buffalo 48 18 5 25 147:166 41

Metropolitní divize:

1. Washington 48 33 5 10 170:116 71 2. Carolina 49 30 3 16 165:137 63 3. New Jersey 50 27 6 17 153:126 60 4. Columbus 49 23 7 19 166:166 53 5. NY Rangers 48 24 4 20 145:143 52 6. Philadelphia 49 22 6 21 149:168 50 7. Pittsburgh 50 20 8 22 149:185 48 8. NY Islanders 46 19 7 20 124:138 45

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 49 32 3 14 170:120 67 2. Minnesota 48 28 4 16 140:138 60 3. Dallas 47 29 1 17 149:117 59 4. Colorado 49 28 2 19 162:153 58 5. St. Louis 49 23 4 22 140:147 50 6. Utah 47 21 7 19 136:139 49 7. Nashville 47 18 7 22 128:149 43 8. Chicago 47 15 4 28 123:162 34

Pacifická divize: