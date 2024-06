Skvělí Španělé vyškolili Itálii. Tu od většího přídělu uchránil Donnarumma

Španělští fotbalisté zvítězili na mistrovství Evropy v Gelsenkirchenu nad Itálií 1:0. Zajistili si tak s předstihem první místo ve skupině B a účast v osmifinále. Rozhodl o tom v 55. minutě vlastní gól Riccarda Calafioriho. Španělé měli hodně dalších šancí a obhájce trofeje uchránil před vyšší porážkou brankář Gianluigi Donnarumma.

Dva z favoritů turnaje se na Euru utkávají od roku 2008 pravidelně, ale tentokrát na sebe narazili poprvé už ve skupině. "Squadra azzurra" vyhrála dva předchozí duely, i když ten poslední v semifinále až díky penaltovému rozstřelu. Naopak v Lize národů byli loni úspěšnější Španělé a dnes si to po jednoznačném průběhu zopakovali. Vyslali 19 střel, zatímco soupeř jen čtyři a ještě málo nebezpečné.

Italové nastoupili ve stejně sestavě jako při výhře nad Albánií, přestože experti očekávali, že proti silnějšímu soupeři vyztuží trenér Luciano Spalletti víc jejich defenzivu. Španělé udělali jednu změnu, do středu obrany místo Nacha se postavil uzdravený Laporte, který hraje od loňska v Saúdské Arábii. Nechyběl ani nejlepší střelec Morata, nad jehož startem visel otazník poté, co nedohrál utkání s Chorvatskem.

Jeho tým se pustil do útočení hned od úvodního hvizdu a už ve druhé minutě brankář Donnarumma čelil Pedriho nebezpečné hlavičce mířící pod břevno. Další povedený centr před italskou branku nedokázal Williams přesně zakončit. Šestnáctiletý Yamal potrápil soupeřovu obranu slalomem, Morata dorážkou zblízka a Fabián Ruiz střelami z dálky.

Jen skvělé zákroky gólmana držely nulu na účtu italských obdržených branek, zatímco na druhé straně se diváci dočkali první střely až v nastavení prvního poločasu. A to ještě Chiesa mířil vysoko nad branku.

Trenér Spalletti reagoval hned po přestávce dvojitým střídáním, ale na místy až drtivém tlaku soupeře se nic nezměnilo a italská obrana už neodolala. Moratovu hlavičku Donnarumma vypíchl tak nešťastně, že trefil Calafioriho koleno a od něj se míč odrazil do sítě. Byl to už šestý vlastní gól na turnaji.

Šance na španělském kontě dál přibývaly. Cambiaso vykopl míč z prázdné branky, gólmana znovu prověřil Morata, Williams po samostatné akci trefil z dálky břevno, střídající Pérez stihl během deseti minut dvě vydařené střely. Až v závěru se Italové na delší dobu nastěhovali před soupeřovu branku, ale nic z toho nevytěžili.

Nico Williams, který převzal trofej pro nejlepšího hráče zápasu, chválil celý španělský tým. "Už proti Chorvatsku jsme dokázali velké věci a dnes to bylo hodně těžké. Ale tým dřel jako zvíře a využil svou šanci," řekl syn ghanských emigrantů.

Spalletti uznal, že soupeř vyhrál zaslouženě. "Každý by chtěl hrát jako dnes Španělé. Byli mnohem lepší, my byli příliš pomalý. To byl důvod, proč se nám nedařilo," řekl italský trenér. Brankář a kapitán týmu Donnarumma byl ještě kritičtější. "Zkazili jsme spoustu lehkých přihrávek. Při tolika chybách musíte být potrestáni. Teď jsme naštvaní, ale pojďme to využít k motivaci. Stále máme osud ve svých rukách," uvedl.

Španělé vyhráli osmý soutěžní zápas v řadě. Rodri dostal za protesty žlutou kartu a protože byla druhá na turnaji, bude v pondělí od 21:00 v Düsseldorfu proti Albánii chybět. Italové se v souběžně hraném zápase střetnou v Lipsku s Chorvatskem a k jistotě postupu jim stačí remíza.

Skupina B:

Španělsko - Itálie 1:0 (0:0)

Branka: 55. vlastní Calafiori. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Kajtazovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Rodri, Le Normand, Carvajal - Donnarumma, Cristante. Diváci: 50.000.

Španělsko: Simón - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Pedri (71. Baena), Rodri, Fabián Ruiz (90.+4 Merino) - Yamal (71.Torres), Morata (78. Oyarzabal), Williams (78. Pérez). Trenér: De la Fuente.

Itálie: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Barella, Jorginho (46. Cristante) - Frattesi (46. Cambiaso), Pellegrini (82. Raspadori), Chiesa (64. Zaccagni) - Scamacca (64. Retegui). Trenér: Spalletti.