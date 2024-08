Sinner si došel pro patnáctý titul, Linda Fruhvirtová vypadla v kvalifikaci US Open

Italský tenista Jannik Sinner porazil ve finále turnaje v Cincinnati Američana Francese Tiafoea 7:6, 6:2 a upevnil si post světové jedničky. Díky triumfu v generálce na US Open získal pátý letošní a celkově 15. titul. 19letá česká hráčka Linda Fruhvirtová prohrála v prvním kole kvalifikace na US Open s o 12 let starší Francouzskou Krisitnou Mladenovicovou po boji 6:3, 3:6, 3:6.

Ve vyrovnaném úvodním setu finále v Cincinnati si Sinner i Američan hráči drželi podání, a tak musel rozhodnout tie-break. V něm za stavu 4:4 udělal nenasazený Tiafoe tři nevynucené chyby v řadě a tím jej ztratil. Ve druhé sadě vedl Sinner už 5:1 a při soupeřově servisu měl tři mečboly. Proměnil až čtvrtý při vlastním podání a ve 23 letech se stal nejmladším vítězem turnaje od Andyho Murrayho, jenž byl v roce 2008 ještě o dva roky mladší. Šampion Australian Open Sinner přišel na jaře kvůli problémům s pravou kyčlí o velké turnaje v Madridu a v Římě. V semifinále proti Němcovi Alexandru Zverevovi chvílemi kulhal, ale zdravotní problémy překonal a po třísetové bitvě vyhrál. Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch): Muži (dotace 7,909 milionu dolarů): Dvouhra - finále: Sinner (1-It.) - Tiafoe (USA) 7:6 (7:4), 6:2. Kvalifikace na tenisový grandslam US Open v New Yorku: Ženy - 1. kolo: Mladenovicová (Fr.) - L. Fruhvirtová (ČR) 3:6, 6:3, 6:3. Mohlo by vás zajímat - Sestřih zápasu Jiřího Lehečky a Daniila Medveděva: 1:46 Lehečka - Tiafoe, Cincinnati | Video: Associated Press