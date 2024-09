Siniaková útočí na desátý grandslamový titul. Na US Open už je v semifinále

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do semifinále čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou v New Yorku porazily nizozemsko-brazilský pár Demi Schuursová, Luisa Stefaniová 6:2, 6:3. Utkání vyhrály za hodinu a 25 minut a Siniaková drží šanci na desátou grandslamovou trofej.

Osmadvacetiletá česká tenistka vybojovala deblový titul na US Open již v roce 2022. S Townsendovou letos ovládly Wimbledon a předtím triumfovala také s její krajankou Coco Gauffovou na Roland Garros. Po dnešním vítězství si vylepšila letošní grandslamovou bilanci v deblu na 19:1. Siniaková s Townsendovou, které plní roli turnajových trojek, vykročily za úspěchem vždy v úvodu obou setů, kdy získaly brejk. Celkem prolomily servis soupeřek čtyřikrát, samy jediné dva brejkboly odvrátily. V boji o finále narazí na nenasazenou francouzsko-čínskou dvojici Kristina Mladenovicová, Čang Šuaj. Domácí tenistka Emma Navarrová si na US Open zahraje poprvé semifinále grandslamu. Třiadvacetiletá Američanka porazila Španělku Paulu Badosaovou 6:2, 7:5 a zároveň se v novém světovém žebříčku ocitne prvně v elitní desítce. Navarrová letos v lednu v Hobartu získala premiérový turnajový titul na okruhu WTA a ve Flushing Meadows předvádí skvělé výkony. Po vyřazení obhájkyně titulu a krajanky Coco Gauffové zvládla čtvrtfinálový zápas s Badosaovou ve dvou setech, byť v tom druhém prohrávala 1:5. Soupeřkou Navarrové v boji o finále bude vítězka čínsko-běloruského souboje mezi Čeng Čchin-wen a Arynou Sabalenkovou. Mezi čtvrtfinalistkami je i Karolína Muchová, kterou ve středu čeká Beatriz Haddadová Maiaová z Brazílie. Související Umělkyně. Úcta sílí, Muchová zreplikovala slavný manévr. Přesto hrozí absurdní pád 0:49 Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů): Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále: Navarrová (13-USA) - Badosaová (26-Šp.) 6:2, 7:5. Čtyřhra - čtvrtfinále: Siniaková, Townsendová (3-ČR/USA) - Schuursová, Stefaniová (8-Niz./Braz.) 6:2, 6:3. Juniorky: Dvouhra - 2. kolo: Krejčová (ČR) - Klugmanová (6-Brit.) 6:4, 6:4.