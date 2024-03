Silvestrovský vlastní gól potopil Sigmu. Plzeň doma překvapivě prohrála s Libercem

Fotbalisté Pardubic vyhráli ve 26. kole Fortuna:Ligy v Olomouci 2:0 poté, co si domácí dali klíčový první gól kuriózně sami. Třetí Plzeň po šesti výhrách v řadě včetně demolice Sparty podlehla doma nečekaně 1:3 Liberci. Bohemians zdolali na vlastním trávníku Jablonec 2:0.

Nejdůležitější moment duelu na Hané přišel ve 32. minutě. Domácí Beneš poslal od postranní čáry malou domů na brankáře Macíka, ten se rozhlížel, komu přihraje, jenže nedával pozor na míč, který mu kolem nohy projel až za čáru.

Východočeši se tak dostali lacino do vedení trefou, která by se hodila do každého silvestrovského sestřihu.

Olomouc mohla brzy srovnat, jenže Breite ve dvou šancích vždy zamířil jen do středu branky a náruče připraveného gólmana Kinského.

Po změně stran mohly jít Pardubice dvakrát do dvoubrankového vedení. Nejdříve ale tvrdou střelu Krobota ze strany vyrazil Macík mimo tři tyče a poté po Benešově chybě v rozehrávce slovenský brankář vychytal v samostatném úniku také střílejícího Patráka.

Vzápětí se ke střele z dobré pozice dostal olomoucký Chvátal, jenže jeho střelu reflexivně vykopl Kinský. Gólman Pardubic si poté našel také střelu Fortelného po rohovém kopu.

Dobrým zákrokem se prezentoval rovněž Macík proti povedené střele Solila z voleje k levé tyči. Pět minut před koncem zápasu se k hlavičce dostal nejlepší olomoucký střelec v ligové sezoně Juliš, jenže v těžké pozici jen přestřelil.

Tečku za vítězstvím Pardubic, kterým chyběl disciplinárně potrestaný trenér Radoslav Kováč, pak udělal v nastaveném čase Zlatohlávek, který po jednom z brejků prostřelil Macíka po přihrávce Hlavatého.

Oslabená Plzeň poprvé na jaře padla

Plzni chybělo proti Liberci z různých důvodů několik opor. Kvůli trestu za žluté karty nemohli hrát Chorým s exlibereckým Červem, po reprezentačním srazu onemocněl Hranáč a místo něj dostal poprvé na jaře a v lize podruhé v základní sestavě na stoperu šanci mladík Paluska.

Úvodní velkou šanci měl v 8. minutě Vydra, sám před brankářem Vliegenem ale minul. V 16. minutě se do první výrazné možnosti dostali i Severočeši, Tupta však rovněž vypálil těsně vedle tyče.

Slovenský ofenzivní hráč pak v 28. minutě po signálu z rohového kopu tvrdě vystřelil zpoza vápna a brankář Jedlička jeho přízemní pokus k tyči vyrazil. V závěru poločasu Plzeňští po zákroku na Vydru žádali penaltu, ovšem sudí Všetečka ji nenařídil ani po poradě s videorozhodčím.

Krátce po změně stran znovu napřáhl z dálky Tupta, ani tentokrát se však proti Jedličkovi neprosadil.

V 53. minutě dostal domácí Mosquera v souboji s Ghalim úder hlavou do spánku a po dlouhém ošetření musel vystřídat. Ze hry odstoupil i liberecký křídelník.

V 64. minutě Severočeši díky velké chybě domácí obrany otevřeli skóre. Po zemi rozehraný rohový kop posunul k brance Prebsl a zcela nepokrytý Chaluš měl dost času na to, aby balon po zemi poslal nepříliš prudkou střelou k tyči.

Viktoria už za čtyři minuty odpověděla. Kopicův centr z pravé strany Vliegen jen nedůrazně vyrazil a Klimentův pokus do odkryté branky ještě lehce tečoval střídající Metsoko. Ofenzivní hráč z Toga se při svém druhém startu v české lize dočkal premiérového gólu.

Domácí se tlačili za obratem, jenže ztratili balon a hosté po brejku udeřili. Na Fukalův centr z pravé strany si naskočil Kulenovič a hlavičkou s odrazem břevna umístil balon kousek za brankovou čáru.

V 79. minutě využil chorvatský útočník další mezery v plzeňské defenzivě, protlačil se přes tři protihráče a sám před Jedličkou nezaváhal. Dva góly v jednom utkání české ligy dal poprvé, trefil se i v podzimním vzájemném duelu, který Slovan vyhrál 3:0.

Západočeši závěr dohrávali v křeči, jejich zmar podtrhl Hejda, který v závěru desetiminutového nastavení hlavičkoval na malém vápně jen do Vliegena.

Plzeň prohrála poprvé na jaře a po 16 soutěžních zápasech.

"Klokanům" vyšla první půle

Bohemians se v duelu dvou remízových "králů" soutěže vydařil první poločas. Ve 13. minutě pronikl Prekop do šestnáctky a naservíroval míč před odkrytou branku Hálovi, jenže toho stačili obránci v rozhodující moment zblokovat.

Po rohu hlavičkoval Křapka, ale jen slabě. Pak však Hůlka před velkým čtvercem přiťukl Beranovi, který napřáhl a trefil se přesně k tyči. Beran zaznamenal druhý gól v nejvyšší soutěži a první od května 2020.

Diváci v Ďolíčku se mohli radovat poprvé po 420 minutách bez vstřelené branky, naposledy se na domácím hřišti trefil Prekop v listopadovém utkání 15. kola proti Karviné (1:0).

Nedlouho poté měl jablonecký Hollý šanci zblízka vyrovnat, ale brankář Valeš mu včas zmenšil střelecký úhel. Domácí byli aktivnější, Prekop v nadějné pozici přestřelil branku.

Bohemians přesto své vedení zvýšili, pět minut před přestávkou rozehrál Kovařík rohový kop přesně a Hůlka hlavou skóroval. Po asistenci tak kapitán i gólem nadělil sám sobě dárek k nedělním narozeninám.

Ve druhém dějství mohl náskok ještě zvýšit Hála, slabou ránu však nasměroval jen do brankáře. Střídající Shejbal pak běžel sám na gólmana a domácí se po Houskově zákroku domáhali vyloučení pro jabloneckého hráče, rozhodčí Černý však kontakt jako faul neposoudil.

Místo gólů přibývaly na straně vršovického celku hlavně žluté karty. Domácím se zranili stoper Petrák i gólman Valeš, do branky se tak poprvé v ligovém ročníku postavil Soukup. V závěru se vytáhl proti šanci Martince.

26. kolo první fotbalové ligy:

Sigma Olomouc - FK Pardubice 0:2 (0:1)

Branky: 32. vlastní Beneš, 90.+1 Zlatohlávek. Rozhodčí: Berka - Ratajová, Kotík - Adámková (video). ŽK: Singhateh - Patrák, Tischler. Diváci: 3366.

Olomouc: Macík - Chvátal, Matys (81. Fiala), Beneš (59. Sláma), Novák - Ventúra (46. Singhateh), Breite - Langer (86. Uriča), Pospíšil, Zorvan (59. Fortelný) - Juliš. Trenér: Saňák.

Pardubice: Kinský - Mareš, Kukučka, Donát, Surzyn - Solil, Icha, Hlavatý - Sychra (72. Brdička, 88. Černý) - Patrák (65. Tischler), Krobot (65. Zlatohlávek). Trenér: Mikula.

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 1:3 (0:0)

Branky: 68. Metsoko - 69. a 79. Kulenovič, 64. Chaluš. Rozhodčí: Všetečka - Hájek, Váňa - Klíma (video). ŽK: Hejda, Cadu, Koubek (trenér) - Purzitidis, Ghali, Žambůrek, Kozel (trenér). Diváci: 9718.

Plzeň: Jedlička - Paluska, Hejda, Jemelka - Cadu, Traoré (66. Kopic), Kalvach, Souaré (76. Sýkora) - Šulc, Mosquera (58. Metsoko) - Vydra (66. Kliment). Trenér. Koubek.

Liberec: Vliegen - Mikula (84. Lehoczki), Chaluš, Purzitidis - Ghali (57. Fukala), Žambůrek, Prebsl, Preisler - Višinský (71. Doumbia), Tupta (57. Horský) - Kulenovič (84. Rabušic). Trenér: Kozel.

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 2:0 (2:0)

Branky: 22. Beran, 40. Hůlka. Rozhodčí: Černý - Podaný, Dresler - Zelinka (video). ŽK: Petrák, Hála, Beran, Hůlka, Shejbal, Vondra, Kadlec, Hybš, Veselý (trenér) - D. Souček, F. Souček, Houska. Diváci: 5895.

Bohemians: Valeš (78. Soukup) - Křapka, Petrák (71. Köstl), Vondra (90.+7 Puškáč) - Kadlec, Beran, Hůlka, Kovařík (78. Hybš) - Hála (71. Shejbal) - Prekop, Ristovski. Trenér: Veselý.

Jablonec: Hanuš - F. Souček (90. Hübschman), Tekijaški, D. Souček - Kanakimana (90. Gaši), Kratochvíl, Martinec, Čanturišvili - Drchal (85. Velich), Hollý (79. Alégué), Chramosta (46. Houska). Trenér: Látal.

Tabulka: