"Šílenec" Trouba dostal cenu pro osobnost NHL. Týden poté, co málem zmrzačil Nečase

Obránce Jacob Trouba získal cenu Marka Messiera pro vůdčí osobnost NHL. Třicetiletý americký hokejista obdržel trofej, která se uděluje od roku 2007, jako první hráč New York Rangers.

Na jednu stranu je Trouba vyhlášeným rebelem a jeho souboje jdou často na hranu povolených způsobů zámořské soutěže. Hodně hlasitě to připomněl před pouhým týdnem, kdy svým brutálním zákrokem málem přizabil českého útočníka Martina Nečase.

Americký obránce si našel Nečase před mantinelem, když dojížděl nahozený puk do třetiny. Rodák z Nového Města na Moravě si hrozby všiml na poslední chvíli, stihl uhnout takovým způsobem, že do mantinelu přímo po hlavě letěl zadák New Yorku Rangers.

"Trouba je tak šílený. Mám rád poctivé hity, dokonce i nějaké ty malé zločiny. Ale tohle byl čistokrevný lov na hlavu," zlobil se na sociální síti X bývalý obránce St. Louis Blues Jordan Schmaltz.

Každá mince má ovšem dvě strany.

Trouba jako kapitán dovedl Rangers k vítězství v základní části, ke kterému newyorský celek došel s klubovým rekordem 55 vítězství. Mimo led Trouba jako amatérský malíř prodával svá díla a peníze posílal na dobročinné účely.

S manželkou Kelly, která trpí epilepsií, také založili nadaci, jež pomáhá lidem se stejným onemocněním prostřednictvím arteterapie. Společně rovněž aktivně podporovali program NHL a NHLPA vyzývající k pravidelným prohlídkám kvůli rakovině.