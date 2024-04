Šílená etapa. Největší cyklistické hvězdy měly těžký pád, Vingegaard zůstal ležet

Ve 4. etapě závodu Kolem Baskicka mělo těžký pád zhruba dvanáct cyklistů, mezi nimi i hvězdy Dán Jonas Vingegaard, Slovinec Primož Roglič a Belgičan Remco Evenepoel. Všichni tři ze závodu odstoupili.

Nejhůře podle televizních záběrů dopadl úřadující dvojnásobný vítěz Tour de France Vingegaard, jenž dlouho ležel na boku bez hnutí ve stabilizované poloze a po několikaminutovém ošetřování byl dopraven na nosítkách do sanitky se zafixovaným krkem.

Etapa byla na několik desítek minut zastavena, protože veškerý lékařský doprovod se musel starat o účastníky nehody. Po restartu dostala povolení závodit o etapové prvenství jen šestice uprchlíků, mezi nimiž je i český cyklista Karel Vacek. Peloton měl jet do cíle volně.

Hromadný pád se odehrál necelých 40 km před cílem v ostré pravotočivé zatáčce, kterou někteří jezdci nevytočili a ve vysoké rychlosti vyjeli ze silnice. Někteří narazili do vybetonovaného příkopu a velkých kamenů.

Na rozdíl od Vingegaarda Roglič a Evenepoel brzy po pádu vstali a z místa nehody odkulhali. Mistr světa v časovce Evenepoel zamířil do nemocnice na vyšetření. Autem odjel z místa nehody do nemocnice i dosavadní průběžný lídr závodu Roglič, jenž měl pád už ve středu. Účastníkem nehody byl také Australan Jay Vine, který rovněž dlouho ležel na zemi a byl transportován do nemocnice.