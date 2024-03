Lucie Šafářová ohlásila krátkodobý návrat do profesionálního tenisu. Pět let po ukončení kariéry a následné mateřské přestávce obnoví někdejší úspěšnou spolupráci s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, s níž vyhrála pět grandslamových titulů. Sedmatřicetiletá Šafářová to řekla v rozhovoru pro televizní stanici CANAL+ Sport, kde působí jako expertka.

"Chci, aby se náš Team Bucie vrátil na scénu, abychom si užily nějakou legraci a aby mě mé děti viděly v akci při zápasech," uvedla Šafářová. Obě hráčky budou startovat v červenci na Livesport Prague Open, přála by si také hrát ve Wimbledonu. Právě titul z All England Clubu Šafářové a Mattekové-Sandsové jako jediný z grandslamů chybí. V letech 2015 a 2017 triumfovaly na Australian Open a Roland Garros, před osmi lety vyhrály i US Open.