Nizozemsko v šoku. Střídající Watkins poslal Anglii do finále v 90. minutě

Angličtí fotbalisté porazili po obratu Nizozemsko 2:1 a jako čtvrtý tým postoupili na mistrovství Evropy do finále podruhé za sebou. V neděli obhájci stříbra nastoupí na Olympijském stadionu v Berlíně proti Španělům, kteří v úterý zdolali Francii stejným výsledkem.

"Oranje" poslal v Dortmundu do vedení v sedmé minutě Xavi Simons, v 18. minutě vyrovnal z penalty anglický kapitán Harry Kane. Zápas směřoval do prodloužení, v 90. minutě ale rozhodl střídající Ollie Watkins.

Anglie získala jediné velké zlato v roce 1966 na domácím mistrovství světa, před třemi lety v londýnském finále ME podlehla na penalty Italům. Naopak Španělsko je se třemi triumfy na Euru spolu s Německem historicky nejúspěšnější zemí.

"Zapsali jsme se do historie, úžasný úspěch. Jsem nesmírně hrdý na všechny hráče a realizační tým. Dostat se do finále v cizí zemi je opravdu výjimečné. Zbývá udělat už jen jediný krok a za tím si v neděli musíme jít," řekl Kane televizní stanici ITV Sport.

Nizozemci šli do vedení v sedmé minutě z první střely na branku. Simons vyhrál souboj o míč s Ricem, napřáhl z dálky a překonal Pickforda. Jednadvacetiletý záložník se dočkal první trefy na turnaji. Šlo o nejrychlejší gól v semifinále Eura od roku 1996, kdy se anglický kanonýr Shearer prosadil proti Německu už ve třetí minutě.

Vyrovnání přišlo brzy. Ve 13. minutě nizozemský gólman Verbruggen ještě vyrazil Kaneovu ránu zpoza vápna, o chvíli později však anglického kapitána fauloval ve vápně Dumfries. Hlavní sudí Zwayer po intervenci videorozhodčího a přezkoumání situace odpískal penaltu. Verbruggen sice vystihl směr Kaneovy střely, ale nedosáhl na ni.

Kane zaznamenal ve vyřazovací části evropských šampionátů už šestý zásah, nejvíce ze všech hráčů. V součtu s mistrovstvím světa jich v zápasech o vše dal devět, což nikdo jiný nedokázal. Zároveň se třetím gólem na letošním turnaji vyrovnal v čele nejlepších kanonýrů dalším pěti hráčům včetně Nizozemce Gakpa.

Atraktivní podívaná pokračovala. V 23. minutě sahali Angličané po obratu, Foden dokonce překonal zblízka Verbruggena, jenže na brankové čáře odkopl míč Dumfries. Stejný hráč na opačné straně po půlhodině hry po rohovém kopu trefil hlavou břevno. Vzápětí Foden napálil z dálky tyč. Útočník Manchesteru City pak nepřekonal nizozemského gólmana ani přízemním pokusem.

Druhý poločas nabídl oproti tomu prvnímu minimum šancí. V 65. minutě střídající Veerman našel Van Dijka, jehož zakončení vytěsnil brankář Pickford. O necelou čtvrthodinu později se z branky radoval Saka, kvůli ofsajdu však gól neplatil.

Zdálo se, že duel nemine prodloužení, jenže s vypršením základní hrací doby po akci dvou střídajících hráčů Anglie rozhodla. Palmer nahrál Watkinsovi, který se odpoutal od De Vrije a z otočky zamířil přesně na zadní tyč.

"Přísahám na svůj život, že jsem Coleu Palmerovi řekl, že přijdeme na hřiště a že mi přihraje na gól. Proto jsem se s Coleym tak radoval," uvedl Watkins.

Anglie 14 soutěžních zápasů po sobě neprohrála a na ME v základní době ve 13 utkáních v řadě nenašla přemožitele. Nizozemcům unikla příležitost postoupit podruhé do finále Eura, které v roce 1988 právě v Německu ovládli. "Oranje" prohráli teprve podruhé ze sedmi vzájemných soutěžních zápasů.

"Nemám slov. Je strašné, když dostanete gól na konci zápasu. Hodně to bolí. Když do toho dáte všechno a stejně to dopadne takhle, je to nanic. Cítili jsme, že bychom mohli dát druhou branku. To se ale nestalo a teď tu stojíme s prázdnýma rukama," prohlásil Virgil van Dijk.

Mistrovství Evropy ve fotbale - semifinále:

Dortmund: Nizozemsko - Anglie 1:2 (1:1)

Branky: 7. Simons - 18. Kane z pen, 90. Watkins. Rozhodčí: Zwayer - Lupp, Achmüller - Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Dumfries, Van Dijk, Simons - Bellingham, Saka, Trippier. Diváci: 60.926.

Nizozemsko: Verbruggen - Dumfries (90.+3 Zirkzee), De Vrij, Van Dijk, Aké - Schouten, Simons (90.+3 Brobbey), Reijnders - Malen (46. Weghorst), Depay (35. Veerman), Gakpo. Trenér: Koeman.

Anglie: Pickford - Walker, Stones, Guéhi - Saka (90.+3 Konsa), Mainoo (90.+3 Mainoo), Rice, Trippier (46. Shaw) - Bellingham, Foden (81. Palmer) - Kane (81. Watkins). Trenér: Southgate.