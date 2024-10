Saúdové topí miliony v tenisu. Uchvátili promo videem, Murrayho ale neošálili

Grandslamy už máme letos za sebou, finančně nelukrativnější tenisová akce sezony ale teprve přichází. Od středy ji hostí saúdskoarabský Rijád. Šest hráčů včetně čtyř nejvýznamnějších osobností se utká na exhibici Six Kings Slam, nebo-li Slam šesti králů. Saúdové tím udělají další krok svého masivního vstupu do světového tenisu.

Carlos Alcaraz je "Písečný muž", Jannik Sinner zase "Renesanční umělec", Holger Rune nese přezdívku "Viking", Daniil Medveděv je "Králem medvědů", Rafael Nadal září coby "Antukový válečník" a Novak Djokovič ztvárňuje "Vůdce vlčí smečky".

Pětiminutová upoutávka na rijádskou exhibici sklidila ve světě obdivné ohlasy.

Působí jako rozsáhlý trailer na epickou hollywoodskou fantasy ságu, tenisté se v ní proměnili v superhrdiny.

Četným kritikům akce se ale nelíbí ochotná účast nejlepších hráčů světa. Ti sice v posledních letech stále hlasitěji protestují proti nabitému kalendáři, ovšem ve chvíli, kdy by mohli odpočívat před náročným finišem sezony, dávají přednost pohádkovému výdělku.

Každá ze šesti hvězd má garantovaný příjem ve výši 1,5 milionu dolarů, vítěz miniturnaje si přijde na rekordní prémii šest milionů dolarů, tedy zhruba 139 milionů korun v přepočtu.

Jde o bezprecedentní částku, průměrně dvojnásobek toho, co si vydělá grandslamový šampion, který navíc musí k úspěchu v Melbourne, Paříži, Londýně a New Yorku vynaložit mnohonásobně více úsilí.

𝗧𝗛𝗘 𝟲 𝗞𝗜𝗡𝗚𝗦 𝗦𝗟𝗔𝗠 👑



🔸 Novak Djokovic

🔸 Rafael Nadal

🔸 Carlos Alcaraz

🔸 Jannik Sinner

🔸 Daniil Medvedev

🔸 Holger Rune



La bande annonce de l’exhibition organisée en Arabie saoudite du 16 au 19 octobre. 🇸🇦pic.twitter.com/hdWUPphmjo — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 28, 2024

V Rijádu se bude hrát jen tři dny, hráči v nich odehrají maximálně tři zápasy. Djokovič a Nadal mají jisté semifinále, ostatní čtyři tenisté se ve čtvrtfinále utkají o právo je vyzvat.

"Úplně jsem oněměl z toho, jak senzační upoutávka na Rijád je. Nejspíš to vůbec nejlepší promo, které jsem kdy v tenise viděl. Na tenhle film bych určitě šel. Deset z deseti," zněla jedna z nadšených reakcí z úst britského tenisty Liama Broadyho.

Jeho ódu na trailer nicméně ve světě proslavila spíše ironická odpověď jeho krajana, vítěze tří grandslamových turnajů Andyho Murrayho.

"Až na to, že tohle není film a ty se na to koukat nebudeš, protože je to tenisová exhibice, která nikoho nezajímá," napsal na sociální síti X legendární Skot, který letos ukončil kariéru.

Podle lidskoprávních organizací v čele s Amnesty International chce Saúdská Arábie před světem pomocí sportovních událostí "vyprat" svůj pochybný obraz, což arabské království odmítá.

Zámožné skupině Public Investment Fund (PIF), napojené na korunního prince a faktického vládce království Muhammada bin Salmána, už se podařilo výrazně zahýbat světem golfu, formule i fotbalu, stále ale nemá dost.

V posledních letech se na řadu dostal zejména tenis. Džidda od loňska hostí Turnaj mistrů tenistů do 21 let, od února je PIF hlavním partnerem světového žebříčku ATP a některých prestižních turnajů. V listopadu se v Rijádu poprvé odehraje Turnaj mistryň a Rafael Nadal si od ledna "přivydělává" v roli ambasadora saúdského tenisu.

Saúdskoarabský vliv v tenise mohutně roste a ne každému je podobný vývoj po chuti.

Pravidelně se proti saúdskoarabským snahám ukousnout si významný díl z tenisového koláče vyjadřuje česko-americká legenda Martina Navrátilová. Přes své výhrady je však přesvědčená, že masivnímu přísunu petrodolarů do tenisu už tak jako tak nikdo nezabrání.

"Jejich zdroje jsou obrovské, proti takovým penězům je obtížné bojovat. Myslím si, že je nevyhnutelné, že si nakonec koupí každého. Není otázka, jestli se to stane, ale kdy se to stane," uvedla před časem.

Pro Navrátilovou i mnoho dalších kritiků je Saúdská Arábie neakceptovatelnou zemí, která dlouhodobě omezuje svobodu projevu, práva žen či LGBT komunity a sport využívá ke zlepšení své pošramocené pověsti.