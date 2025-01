"Sabalenková? Jako by hrála na play stationu," žasla Badosaová. Venku je i Šwiateková

Americká tenistka Madison Keysová odvrátila v semifinále Australian Open mečbol, porazila Polku Igu Šwiatekovou 5:7, 6:1, 7:6 a zahraje si v Melbourne o první grandslamový titul. Světovou dvojku Šwiatekovou zdolala v super tie-breaku 10:8. V sobotním finále narazí na vítězku posledních dvou ročníků a jedničku žebříčku Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

Devětadvacetiletá Keysová si zahraje o první grandslamovou trofej v kariéře. Ve finále turnajů "velké čtyřky" je podruhé, neúspěšně dosud bojovala o triumf na US Open v roce 2017. Se Sabalenkovou má zápornou bilanci 1:4.

Keysová zdolala Šwiatekovou podruhé z šesti vzájemných zápasů. Po prohraném prvním setu povolila ve druhé sadě Šwiatekové jen jeden game a ve třetím setu odvrátila za stavu 5:6 při servisu soupeřky mečbol. V super tie-breaku zvrátila vývoj ze stavu 7:8 na 10:8.

Rodačka z Illinois předčila pětinásobnou grandslamovou šampionku Šwiatekovou v poměru vítězných míčů 36:22, pomohlo jí také sedm es. Polka doplatila na 40 nevynucených chyb, sedm dvojchyb a semifinálové maximum v Melbourne nevylepšila.

"Pořád se snažím pobrat, co se děje. Jsem ve finále. Woo-hoo," radovala se na kurtu Keysová. "Byl to zápas na vysoké úrovni. Pořád jsem bojovala, abych zůstala ve hře. To, že jsem se dostala do finále, je naprosto úžasné," uvedla Keysová. "Na konci jsme obě bojovaly s nervozitou a pořádně na sebe tlačily. Bylo to o tom, kdo nakonec získá ten rozhodující bod, a jsem ráda, že jsem to byla já," doplnila Keysová.

Šestadvacetiletá Sabalenková porazila semifinálovou debutantku Badosaovou za hodinu a 27 minut. Z osmi vzájemných zápasů ji zdolala pošesté za sebou a v Melbourne prodloužila neporazitelnost na 20 zápasů.

"Mám úplně husí kůži. Jsem hrdá na sebe a svůj tým, že jsme se dostali do téhle situace," řekla na kurtu Sabalenková. "Pokud zapíšu své jméno do historie, bude to pro mě znamenat hrozně moc. Ani jsem o tomhle nesnila. Ve finále ze sebe vydám všechno," doplnila.

Rodačka z Minsku se může stát první tenistkou po Švýcarce Martině Hingisové, která by zvítězila na úvodním grandslamu sezony třikrát za sebou. Hingisové se to podařilo v letech 1997 až 1999. A je osmou tenistkou v tzv. open éře, která je ve finále Australian Open třetím rokem v řadě.

Sabalenková postoupila do pátého grandslamového finále. Vedle dvou triumfů z Australian Open hrála v předchozích dvou sezonách také o titul na US Open a loni ho vyhrála. "Asi mě teď (Badosaová) bude den, nebo dva nenávidět. Pak ale budeme snad dál kamarádky a půjdeme spolu nakupovat. Slíbila jsem, že jí zaplatím vše, co bude chtít," řekla Běloruska.

Proti čtvrtfinálové přemožitelce Američanky Coco Gauffové měla potíže jen v úvodu. Po brzkém brejku Badosaové prohrávala 0:2, čtyřmi gamy za sebou ale vývoj otočila a první set získala za 54 minut. Ve druhé sadě se Španělka držela pouze do stavu 1:1. Sabalenková poté ovládla další čtyři gamy a zápas ukončila čistou hrou na podání. Na vítězné míče Badosaovou přehrála 32:11.

"S Arynou to občas tak je, že jen přecházíte na kurtu, protože vám přijde, že snad hraje na PlayStationu. Dnes byla přesně v takovém stavu. Občas jsem se ptala, co se děje? Ani jsem neměla čas přemýšlet," uvedla Badosaová.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 96,5 milionu australských dolarů):

Ženy:

Dvouhra - semifinále: Sabalenková (1-Běl.) - Badosaová (11-Šp.) 6:4, 6:2.

Juniorky:

Čtyřhra - semifinále: Jonesová, Klugmanová (2-Austr./Brit.) - Krejčová, Valdmannová (4-ČR) 7:6 (7:3), 6:3.