Rusové nás okradli, vzpomíná legendární kouč. V tašce sudích našli hodinky s rubíny

Patří k největším trenérským legendám evropského fotbalu, na lavičce Auxerre strávil přes čtyřicet let a dovedl ho dokonce k francouzskému titulu. Teď slavný kouč Guy Roux promluvil v rozhovoru pro list Le Figaro o zápasech, které ho žerou téměř dvacet let. Podezřelém čtvrtfinále Poháru UEFA proti CSKA Moskva v sezoně 2004/2005.

"Ve čtvrtfinále Poháru UEFA nás okradl ruský CSKA Moskva. Rozhodčí byl koupený," prohlásil nyní pětaosmdesátiletý Roux natvrdo pro francouzský deník.

První duel prohrálo Auxerre v dubnu 2005 v ruské metropoli 0:4. Ale zajímavé věci se děly i ve druhém střetnutí. "Řeknu vám historku z odvety, která nás může dostat do vězení," uvedl Roux.

"Po prvním zápase jsem měl podezření, a tak jsem požádal jednoho chlapíka z našeho klubu, aby šel a během odvety prohledal tašky rozhodčích," líčil legendární trenér.

"Vrátí se za mnou, celý bledý, a říká: Jsou tam nádherné hodinky s rubíny," prozradil Roux.

Utkání rozhodovala čtveřice německých arbitrů v čele se známým Wolfgangem Starkem.

"Měl jsem deset minut na správné rozhodnutí. Šest měsíců před tímto zápasem jsem se rozhodl, že v Auxerre skončím, nikdo to ještě nevěděl. Pokud zavolám policii a oznámím to úřadům, budou vyšetřováni a nechám vyhodit čtyři německé rozhodčí. Ale já budu navždy původcem tohoto skandálu a ne člověkem, který absolvoval 894 ligových zápasů ve francouzské lize a prosadil Auxerre do Evropy," přiblížil Roux, co mu letělo hlavou.

Informaci o hodinkách si nechal pro sebe. "Nezvolil jsem správné řešení. Nic jsem neřekl," lituje dodnes.

V provinčním Auxerre, kterého se ujal v roce 1961 ve čtvrté lize a vytáhl ho až k historickému triumfu ve francouzské lize v roce 1996, skutečně po sezoně 2004/2005 skončil.

Odvetu s CSKA klub sice vyhrál 2:0, ovšem ze soutěže vypadl. Rusové naopak dokráčeli až k trofeji, kterou získali po finálovém vítězství 3:1 nad Sportingem Lisabon.

Sudí Stark přes řadu kontroverzních výkonů pískal na světovém šampionátu 2010 i na Euru o dva roky později.

V roce 2013 rozhodoval ligové utkání mezi Spartou a Plzní (1:0), a stal se tak prvním zahraničním arbitrem, který řídil zápas nejvyšší české soutěže.