"Šest měsíců hrůzy." Supertalent se nevídaně propadl, záchranou má být úprk z Ruska

Podle prvotních prognóz měl být jedním z pěti největších es letošního draftu hokejové NHL, někteří skauti ho dokonce viděli jako celkovou dvojku. Ruský supertalent Ivan Rjabkin se však nebývale propadl. V novém roce zkouší sezonu zachránit v americké juniorce, kam odešel po prapodivné etapě v moskevském Dynamu.

Po minulé sezoně by si na takový vývoj asi nikdo nevsadil.

Útočník Rjabkin tehdy přitahoval superlativy. Základní část ruské juniorky MHL zakončil 58 body (24+34) ve 44 kláních a v kategorii do 17 let stanovil rekord soutěže. Předčil předešlé rekordmany Matveje Mičkova, vycházející hvězdu Philadelphie, a jednoho z nejlepších hokejistů planety Nikitu Kučerova.

Následoval podpis tříleté smlouvy s mateřským Dynamem Moskva. Postupně měl Rjabkin inkasovat pět, deset a dvanáct milionů rublů, což jsou v přepočtu desetitisíce dolarů, částky na úrovni farmářské AHL.

K tomu se počítalo s povýšením do KHL.

Ještě před startem ročníku ale přišel zlom. Rjabkin dorazil do přípravného kempu Dynama s nadváhou, což podle novináře Alexeje Ševčenka z deníku Sport-Express předznamenalo "šest měsíců hrůzy".

Sedmnáctiletý Rus sice posléze odstartoval v KHL, ale dosáhl jen na pár střídání ve dvou zápasech.

Následovala další nemilá překvapení. Po vyškrtnutí z áčka nezářil Rjabkin ani v MHL, kde dřív dominoval, a už vůbec ne v nižší profesionální lize VHL. Nějaké body sice nasbíral, ale skórovat se mu v 25 zápasech ve třech různých soutěžích povedlo jen jednou.

Mezitím se psalo o jeho přestupu do Muskegonu z elitní americké juniorky USHL.

Dynamo se ale zdráhalo svou obří naději pustit, doufalo, že ji dotlačí zpět do správných kolejí.

"Ivan potřebuje mít k hokeji správný přístup," líčil trenérský asistent áčka Dynama a bývalý vynikající forvard Vjačeslav Kozlov. "Pokud mu řekneme, že má nadváhu, neměl by se hádat, ale spíš zapracovat na životosprávě. Pokud mu řekneme, co má na ledě dělat, měl by to zkusit, a ne se hádat a nadávat."

Rjabkin přiznal, že do kempu dorazil s nadváhou, ale později trval na tom, že s váhou už problém nemá. A neskrýval frustraci ohledně měnících se draftových žebříčků. "Měl jsem jít na řadu v první pětce, a teď jsem někde na konci prvního kola," utrousil.

Novinář Tony Ferrari z časopisu The Hockey News mu v prosinci věštil dokonce až 45. příčku, což je asi půlka druhého kola. Až tak se hokejový génius v očích některých propadl.

I s ohledem na jeho neutuchající trápení Dynamo nakonec povolilo, v závěru roku dalo útočníkovi sbohem zrušenou smlouvou. Byť doufá, že od příští sezony ho uvítá zpátky.

"Ivan má šílený potenciál," řekl stanici Matč TV sportovní ředitel moskevského klubu Alexej Sopin. "Myslím, že v téhle sezoně měl hrát KHL. Jsou ale jisté věci… Vždycky máte dvě strany. Asi jsme něco udělali špatně. Ivan ale ve svém přístupu také musí některé věci přehodnotit. Dostali jsme se do slepé uličky. Ivan nedostal tolik času na ledě a příležitostí, kolik by si přál."

Po přestupu do Muskegonu Rjabkin ožil, ve dvou kláních skóroval třikrát.

V týmu mimochodem potkal českého útočníka Václava Nestrašila, mladšího bratra opory třineckých Ocelářů Andreje Nestrašila, nebo slovenského obránce Luku Radivojeviče, syna někdejšího úspěšného forvarda Branka Radivojeviče.