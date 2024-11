Ruska kritizuje účast Krejčíkové na Turnaji mistryň. Přišla o místo i velké peníze

Barbora Krejčíková nakonec svou účast na Turnaji mistryň ospravedlnila výbornými výkony a postupem do semifinále, nové pravidlo, které českou tenistku do Rijádu dostalo, je ovšem nadále předmětem diskusí. Ke kritice se připojila i Darja Kasatkinová. Ruska kvůli zařazení wimbledonské šampionky mezi osm vyvolených přišla o místo i značný výdělek.

V Saúdské Arábii se v minulém týdnu rozdělovaly rekordní odměny, celkové prize money činily přes 15 milionů dolarů, oproti loňské edici Turnaje mistryň šlo o nárůst o astronomických 69 procent.

Darja Kasatkinová si ovšem z obřího koláče ukousla naprosté minimum.

Plnila roli první náhradnice a do hry se dostala pouze na jeden zápas. Po odstoupení zraněné Jessicy Pegulaové schytala v závěrečném duelu základní skupiny krutý debakl 1:6, 0:6 od Polky Igy Šwiatekové.

V Rijádu si za necelou hodinu poměrně tragického výkonu vydělala 200 tisíc amerických dolarů, přesto v ní po turnaji převládala hořkost.

Za normálních okolností by byla poslední osmou postupující, pokud by se tedy nezúčastnila Američanka Emma Navarrová, která kvůli nemoci původně odmítla post první náhradnice.

Ji i Kasatkinovou poslalo mezi rezervní hráčky poprvé uplatněné zvláštní pravidlo, které umožňuje účast grandslamovým vítězkám z příslušné sezony, pokud nejsou v sezonním pořadí na horším než dvacátém místě.

Krejčíková, až 12. nejlepší tenistka sezony, tedy dostala přednost díky tomu, že v létě senzačně ovládla Wimbledon. Jako hlavní outsiderka WTA Finals ale zazářila, došla mezi čtyři nejlepší a jako jediná dokázala porazit jinak suverénní vítězku Coco Gauffovou z USA.

Kasatkinová kvalifikační klíč podrobila kritice po své porážce se Šwiatekovou.

"Podle mě má WTA Race znamenat WTA Race," uvedla pro The National.

"Má to být o tom, kolik bodů nasbíráte během jednoho roku. Pokud vyhrajete grandslam, jste přece odměněná už samotným titulem. Jste grandslamovou vítězkou, získáváte body, peníze, slávu, všechno. Tohle je ale WTA Race. Mělo by se to řídit pouze získanými body," vysvětlila sedmadvacetiletá tenistka.

Kasatkinová pozvání do Rijádu přijala i přes výhrady k zákonům arabského státu a represím vůči homosexuálně orientovaným lidem.

Sama hráčka, mimochodem ze všech ruských tenistů nejhlasitější kritička války na Ukrajině i poměrů v rodné zemi, žije se svou přítelkyní, bývalou krasobruslařkou Natalií Zabijakovou.

Mohlo by vás zajímat - Krejčíková porazila Gauffovou: