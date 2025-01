Sainz udělal v dunách z Fordu trhací kalendář, Macík a Loprais jsou v čele kamionů

Účastníci Rallye Dakar začali prvním dnem náročnou 48hodinovou etapu prakticky bez možnosti oprav.

Havárie Carlose Sainze seniora v druhé etapě Rallye Dakar 2025 | Foto: A.S.O. via Twitter

Dnes začala první polovina jedné z klíčových zkoušek letošního Dakaru, etapy Chrono48. Tento formát kombinuje rychlost se strategií.

První den museli jezdci dojet ve stanoveném čase do jednoho z vybraných stanových táborů, odkud odstartují do následující části. To umožňuje přizpůsobit taktiku podmínkám a regeneraci.

V kategorii kamionů zatím nejdále, do třetího ze šesti vypsaných bivaků, dojeli vedoucí Martin Macík junior a Aleš Loprais. Třetí je Litevec Vaidotas Žala. Všichni tři jedou ve voze značky Iveco.

Ale specifický formát etapy nezabránil jezdcům jet na hraně rizika.

Obhájce prvenství v kategorii automobilů Carlos Sainz starší uprostřed pouště převrátil svůj Ford.

Čtyřnásobný vítěz Dakaru odstartoval do etapy z osmého místa, ale po poledni přišly komplikace. Španěl projížděl písčitou oblastí na výjezdu z dun, když došlo k nehodě, při které se jeho Raptor dostal na střechu.

Incident se odehrál na 327. kilometru téměř tisícikilometrové etapy, krátce poté, co Sainz projel předchozím kontrolním bodem na 15. místě.

Španělovi pomohl týmový kolega Mitch Guthrie junior. Ford otočil s použitím lana zpátky na kola, Sainz z něj doslova "očesal" poničený plast a pokračoval v jízdě. Aktuálně mu patří 26. pozice.

Do problémů se dostal i další bývalý šampion MS v rallye. Dacia Sébastiena Loeba se na asi devět minut zastavila kvůli poruše motoru a Francouz na patnáctém místě na vedení ztrácí přes půl hodiny.

V kategorii automobilů se do čela dostal Jazíd Rádžhí ze Saúdské Arábie s privátní Toyotou. Druhý je Kuvajťan Násir Attíja s Dacií a třetí Juan Cruz Yacopini z Argentiny v další Toyotě.

Aktualizujeme…