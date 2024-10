Prohra s Muchovou? Drsné, je těžké to překonat, přiznala Sabalenková

Byla to bitva jako hrom, přitom teprve ve čtvrtfinále. Karolína Muchová před dvěma týdny vyřadila z turnaje v Pekingu rozjetou šampionku US Open Bělorusku Arynu Sabalenkovou. Tenistka, která lační po trůnu světové jedničky, nyní přiznala, jaké to bylo prohrát s českou hráčkou.

Od 15. srpna Sabalenková hromadí až děsivé statistiky. Ovládla turnaj v Cincinnati, US Open a minulý týden i podnik ve Wu-chanu. Stopku jí v tomto období vystavila jen jediná soupeřka - Karolína Muchová. Čtvrtfinále v Pekingu byl pořádný boj. Hrálo se na tři sety téměř tři hodiny a Češka v rozhodující sadě dvakrát dotahovala manko dvou gamů. Nakonec ji ovládla 6:4 a postoupila do semifinále. Pro Sabalenkovou to byla těžká rána, konec šňůry 15 vítězství a další porážka od tenistky, proti které se jí dlouhodobě nedaří. "Byla to jedna z těch drsných proher, které je těžké překonat. Měla jsem příležitosti, abych to dotáhla k vítězství, ale nevyužila jsem je," přiznala Sabalenková v rozhovoru pro WTA Insider. Sama prý na sobě ale cítí, že je ve 26 letech jinou hráčkou, mentálně dospěla a už po takových prohrách neláme rakety v šatně, ani se nervově nehroutí. "Dřív bych si řekla, že to je konec, že jsem na dně, když nedokážu vyhrát takový zápas. Teď už je to jinak. V duchu jsem uznala, že Karolína odehrála fantastické utkání. Jsem za ni šťastná, že se jí v Pekingu tak zadařilo, ale já jdu dál a čeká mě další turnaj," popsala Běloruska, jak se s porážkou vypořádala. A povedlo se jí to skvěle. Hned následující podnik z kategorie WTA 1000 ovládla a vrátila se před blížícím se Turnajem mistryň na vítěznou vlnu. Sama netuší, jak k takové proměně došlo. "Nevím, co se změnilo. Ale začala jsem si uvědomovat, že to, že vás porazila taková skvělá soupeřka, nic neznamená. Je to jeden den, jeden zápas. Můj tenis tam pořád je, pořád jsem to já, přijdou další šance," vysvětlila. Nyní je před ní jediný cíl. Uspět první týden v listopadu na Turnaji mistryň v Rijádu a vzít si tenisový trůn, ke kterému se přiblížila na méně než 100 bodů, protože dosavadní jednička Polka Iga Šwiateková od US Open nehraje. "Důležitý je odpočinek. Kvalitní čas strávený odpočinkem, chvílemi s rodinou, abych ulevila i hlavě. Výsledky z posledních měsíců jsou před Rijádem ale hodně dobré znamení," dodala Sabalenková.