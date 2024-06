Smutná Jíchová doběhla na ME čtvrtá. Příště už se s tím nesmířím, prohlásila

Nikoleta Jíchová skončila na mistrovství Evropy čtvrtá v běhu na 400 metrů překážek za 54,91 sekundy. Pro českou výpravu je to třetí čtvrté místo na atletickém šampionátu v Římě. Stejného umístění v pondělí dosáhly čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel i tyčkařka Amálie Švábíková.

Výškař Jan Štefela obsadil pátou příčku výkonem 226 centimetrů. Pátá skončila také oštěpařka Nikola Ogrodníková ve svém sezonním maximu 61,78 metru. Medaili ještě Česko v Římě nezískalo.

Jíchovou od bronzové Nizozemky Cathelijn Peetersové dělilo 54 setin. V rekordu šampionátu a nejlepším čase sezony 52,49 zvítězila jiná Nizozemka, favorizovaná Femke Bolová. V čele letošních tabulek vystřídala světovou rekordmanku Sydney McLaughlinovou-Levroneovou. Jíchovou porazila ještě Francouzka Louise Maravalová.

Třiadvacetiletá Jíchová se potřetí na šampionátu dostala pod 55 sekund, ale byla o něco pomalejší než při osobním rekordu a olympijském limitu v semifinále.

"Jsem smutná. Samozřejmě jdu do finále s tím, že chci medaili. Ale zase musím být ráda, že jsem čtvrtá. Je to třetí čtvrtka s překážkami naplno ve třech dnech a potřetí pod 55 vteřin. To musím brát kladně," řekla České televizi. Věděla, že v jejím finálovém běhu byly rezervy.

"Chyby tam jsou, budu to studovat, abych na tom mohla zapracovat, a se čtvrtým místem už se příště nesmířím," dodala odhodlaně.

Štefela ve finále na výšce 226 cm zabojoval a na třetí pokus ji překonal. Tím se udržel ve hře o medaile, ale 229 už nezdolal, i když byl zejména třetí pokus hodně nadějný. Předváděl ale nejlepší letošní výkony pod otevřeným nebem a o dvě příčky vylepšil své umístění z ME 2022.

"Jsem rád, že na to zase mám skákat vysoko. Ještě máme před sebou olympiádu a tam už to určitě takhle nepodcením, že vypadnu na 229," prohlásil. Na bronz bylo potřeba skočit 226 napoprvé, což dokázal Ukrajinec Oleh Doroščuk. Jeho krajan Vladyslav Lavskyj se dostal na 229 a získal stříbro.

Zlato k radosti zaplněného kotle vybojoval domácí Gianmarco Tamberi. Olympijský šampion, který na ME vstupoval do sezony, se na 229 centimetrech zachránil až třetím skokem, ale pak se vzepjal k famóznímu představení. Skočil napoprvé 231, 234 i 237 centimetrů. Tím překonal osmnáct let starý rekord šampionátu Rusa Andreje Silnova.

Ogrodníková vstoupila do finále špatně, ale třetím pokusem dlouhým 58,94 se dostala do osmičky. Vzápětí se zlepšila téměř o tři metry a posunula se na pátou příčku. Na té už zůstala.

"Dneska jsem bojovala. Ale mám ještě do Paříže na čem pracovat. Vím, čeho jsem schopná, jenom to ještě neumím dobře učesat," komentovala výkon vicemistryně Evropy z roku 2018.

Vyhrála Rakušanka Victoria Hudsonová, která hodila 64,62 a porazila o dvacet centimetrů Srbku Adrianu Vilagošoovu. Bronz získala Norka Marie-Therese Obstová za 63,50.

Trojskokan Jordan Alejandro Díaz Fortun se stal mistrem Evropy ve třetím výkonu historie 18,18 metru. Za 18 metrů se dostal i stříbrný Pedro Pichardo z Portugalska, který zapsal 18,04.

Kubánský rodák ve španělských barvách Díaz Fortun se skokem z páté série přiblížil na jedenáct centimetrů světovému rekordu Jonathana Edwardse a zařadil se v historických tabulkách za druhého Christiana Taylora (18,21).

Mezi muži získal na 400 metrů překážek třetí evropský titul za sebou světový rekordman Karsten Warholm. Vlastní rekord šampionátu vylepšil na 46,98 sekundy. Vytrvalecký double vybojovala Italka Nadia Battoclettiová. Po triumfu na 5000 metrů ovládla i dvojnásobnou trať v novém národním rekordu 30:51,32.

Šampionát v Římě skončí ve středu. Ve finále bude bojovat obhájce stříbra oštěpař Jakub Vadlejch a tyčkaři Matěj Ščerba a David Holý.

Osobní rekord desetibojaře

Desetibojař Vilém Stráský obsadil desáté místo v osobním rekordu 8088 bodů. Vyhrál Estonec Johannes Erm se ziskem 8764 bodů.

Stráskému cestu vícebojem zkomplikoval karambol v tyčkařském sektoru. Při druhém pokusu na 490 centimetrech ho tyč švihla zepředu do stehna a z doskočiště odkulhal. Ke třetím pokusu nastoupil, ale ani nedokončil rozběh. "Zranění to snad není, jenom to tak trochu tuhne a bolí," komentoval v pauze před večerním blokem svůj zdravotní stav svěřenec Romana Šebrleho.

Pak ale zvládl oštěp, kde hodil nejlepší výkon sezony 56,47 metru, a závěrečnou patnáctistovku. Podruhé v kariéře se dostal přes osm tisíc bodů, výkon z Götzisu vylepšil o dalších 72 bodů.

Zůstal ale daleko od cíle získat 8250 bodů a obsadit alespoň pátou příčku, který si před šampionátem dal, protože by to potřeboval k posunu v žebříčku a postupu na OH do Paříže. "Desáté místo beru, ale asi jsem čekal, že to přece jenom bude trochu lepší. Je to osobák, to musí zatím stačit," řekl České televizi.

Estonce Erma vyneslo do čela 520 centimetrů v tyči. V oštěpu a patnáctistovce už si náskok pohlídal a nakonec porazil o 129 bodů Nora Sandera Skotheima. Bronz získal Francouz Makenson Gletty (8606).

Ten prožil v dnešním programu dvě infarktové situace. V běhu na 110 metrů překážek neslyšel výstřel z reproduktoru ve své deváté dráze, odstartoval s velkým zpožděním a dosáhl času 15,30 sekundy.

Okamžitě protestoval a rozhodčí mu umožnili náhradní sóloběh. V něm si zlepšil osobní rekord na 13,88 a vrátil se do hry o medaile. Mohl z ní vypadnout také v tyči, protože se na základní výšce 460 cm zachránil až napotřetí. Nakonec zapsal 490.

Cestu k olympijskému limitu, kvůli kterému dostal pro ME divokou kartu, neměl úplně snadnou světový rekordman Kévin Mayer. Sen hvězdného Francouze o účasti na domácích OH v Paříži se málem rozplynul v tyčkařském sektoru. Jako základní výšku si nastavil rovných pět metrů a překonal je až na třetí pokus.

Pak se ale dostal ještě o třicet centimetrů výše a nakonec nasbíral celkem 8476 bodů, to je šestnáct bodů nad výkonem, který potřeboval. Na ME mu to zajistilo pátou příčku.

Mistrovství Evropy v atletice v Římě:

Finále:

Muži:

400 m př.: 1. Warhollm (Nor.) 46,98, 2. SIbilio (It.) 47,50, 3. Bengström (Švéd.) 47,94, 4. Mägi (Est.) 48,13, 5. Akcam (Tur.) 48,17, 6. Agyekum (Něm.) 48,42.

Výška: 1. Tamberi (It.) 237, 2. Lavskyj 229, 3. Doroščuk (oba Ukr.), 4. Carmoy (Belg.), 5. Štefela (ČR) všichni 226, 6. Sottile (It.), Kobielski (Pol.) , Lando (It.) a Ivanov (Bulh.) všichni 222.

Trojskok: 1. Díaz Fortun (Šp.) 18,18, 2 Pichardo (Portug.) 18,04, 3. Gogois (Fr.) 17,38, 4. Pereira (Portug.) 17,08, 5. Hess (Něm.), 6. Pontvianne (Fr.) oba 17,04.

Desetiboj: 1. Erm (Est.) 8764 (100 m: 10,60 - dálka: 791 - koule: 14,99 - výška: 199 - 400 m: 46,81 - 110 m př.: 14,30 - disk: 44,56 - tyč: 520 - oštěp: 62,71 - 1500 m: 4:24,95), 2. Skotheim (Nor.) 8635 (10,82 - 793 - 13,96 - 217 - 47,50 - 14,30 - 46,18 - 460 - 61,27 - 4:22,41), 3. Gletty (Fr.) 8606 (10,55 - 759 - 16,27 - 202 - 47,60 - 13,88 - 43,54 - 490 - 57,47 - 4:27,70), 4. Kaul (Něm.) 8547, 5. Mayer (Fr.) 8476, 6. Dester (It.) 8235, …10. Stráský (ČR) 8088 (10,65 - 737 - 14,95 - 190 - 49,17 - 14,24 - 40,08 - 480 - 56,47 - 4:29,70).

Ženy:

200 m (vítr +0,7 m/s): 1. M. Kambundjiová (Švýc.) 22,49, 2. Neitaová (Brit.) 22,50, 3. Parisotová (Fr.) 22,63, 4. Jägerová (Nor.) 22,83, 5. Jiyaová (Niz.) 22,90, 6. Henrikssonová (Švéd.) 22,91.

10.000 m: 1. Battoclettiová (It.) 30:51,32, 2. Van Esová (Niz.) 30:57,24, 3. Keithová (Brit.) 31:04,77, 4. Del Buonová (It.) 31:25,41, 5. Lukanová (Slovin.) 31:34,90, 6. Palmerová (It.) 31:38,45.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,49, 2. Maravalová (Fr.) 54,23, 3. Peetersová (Niz.) 54,37, 4. Jíchová (ČR) 54,91, 5. Folorunsová (It.) 55,20, 6 Klosterová (Nor.) 55,29.

Oštěp: 1. Hudsonová (Rak.) 64,62, 2. Vilagošová (Srb.) 64,42, 3. Obstová (Nor.) 63,50, 4. Hussongová (Něm.) 61,92, 5. Ogrodníková (ČR) 61,78, 6. Tzéngkoová (Řec.) 59,46.

Kvalifikace a rozběhy:

Muži:

Oštěp: 1. Weber (Něm.) 85,01, …4. Vadlejch 83,36 - postoupil do finále, Konečný, Jílek (všichni ČR) - oba bez výkonu.

4×100 m: 1. Nizozemsko 38,32, …11. ČR (Stromšík, Veleba, Jirka, Macík) 39,22 - nepostoupila do finále.

4×400 m: 1. Francie 3:00,77, …13. ČR (Desenský, Šorm, Smolka, Krenek) 3:06,70 - nepostoupila do finále.

Ženy:

4×400 m: 1. Irsko 3:24,81, …ČR (Pírková, Petržilková, Veselá, Malíková) - diskvalifikována.