Dálkař Juška na HMS nepostoupil do užšího finále, překážkáře Svobodu vyřadilo zranění

Dálkař Radek Juška na halovém mistrovství světa obsadil 14. místo. Po dvou přešlapech skočil 768 centimetrů a chybělo mu osm centimetrů na užší finále.

Nenavázal tak na loňskou sedmou příčku z mistrovství světa pod širým nebem ani na výkony z letošní halové sezony, v níž se dostal i za osm metrů. Druhá polovina soutěže dálkařů tak v Glasgow pokračuje bez něj.

Český rekordman Juška dopadl podobně jako v pátek koulař Tomáš Staněk, také on předvedl na vrcholné akci halové sezony nejhorší výkon. V šestnáctičlenném startovním poli porazil jen dva soupeře, přičemž jeden z nich Arnovis Dalmero z Kolumbie neměl ani jeden platný pokus.

Svobodův "poslední tanec"

Z českých vícebojařů si po první disciplíně sedmiboje vede lépe Vilém Stráský. Šedesátku zaběhl za 6,95 sekundy, čímž zaostal o sedm setin za osobním maximem a dělí se o šestou příčku.

Republikový šampion Ondřej Kopecký se výkonem 7,10 sekundy zařadil na konec jedenáctičlenného startovního pole. Sedmiboj má v dnešním úvodním bloku na programu ještě dálku a kouli.

Petr Svoboda na halovém mistrovství světa nedokončil rozběh na 60 metrů překážek. Od začátku měl problémy a po třetí překážce zastavil.

Devětatřicetiletý atlet, který se teprve na republikovém šampionátu vrátil po roční zdravotní pauze, zklamaně schoval obličej v dlaních. Do semifinále nepostoupil ani nováček Štěpán Schubert.

Halový mistr Evropy z roku 2011 Svoboda zavadil o druhou překážku a krizovou situaci znovu nevydrželo jeho tělo.

"Udělal jsem tam technickou chybu, kterou jsem se snažil vyrovnat. Něco mě tady chytlo v předním stehně, jak jsem se to snažil udržet. To je furt něco, je mi to líto. Prostě last dance," soukal ze sebe v rozhovoru pro Českou televizi.

Jeho nástupcem by mohl být dvacetiletý Schubert, který však při debutu na vrcholné seniorské akci zaostal za svými možnostmi. Výkon 7,88 sekundy byl o dvanáct setin horší než jeho osobní rekord z únorového mistrovství republiky v Ostravě.

"Nejsem spokojený. Věřil jsem si na víc, ale jsou to překážky. Myslím, že nějaké zkušenosti už mám a měl bych předvést něco lepšího. Nervozita není horší než na mládežnických akcích, prostě to nevyšlo," zhodnotil své vystoupení.

Rozběh v dnešní první části programu v Glasgow čeká z českých reprezentantů ještě českou rekordmanku na 60 metrů Karolínu Maňasovou.