Dálkař Juška na HMS nepostoupil do užšího finále, překážkáře Svobodu vyřadilo zranění

Dálkař Radek Juška na halovém mistrovství světa obsadil 14. místo. Po dvou přešlapech skočil 768 centimetrů a chybělo mu osm centimetrů na užší finále.

Nenavázal tak na loňskou sedmou příčku z mistrovství světa pod širým nebem ani na výkony z letošní halové sezony, v níž se dostal i za osm metrů. Dramatickou soutěž vyhrál obhájce titulu Miltiadis Tentoglu. Stejně jako stříbrný Ital Mattia Furlani skočil 822 centimetrů, ale měl kvalitnější druhý nejlepší pokus.

Český rekordman Juška dopadl podobně jako v pátek koulař Tomáš Staněk, také on předvedl na vrcholné akci halové sezony nejhorší výkon.

"Nebral jsem to tak, že je to třetí, poslední skok. Šel jsem do toho, jako kdyby to byl první. Prostě to nestačilo. Nezaznamenal jsem, že by mi to tady nějak nesedlo. Všichni jsme měli stejné podmínky a bohužel jsem toho nevyužil. Všechno, co bych řekl jiného, by byly jen výmluvy," řekl České televizi.

V šestnáctičlenném startovním poli porazil jen dva soupeře, přičemž jeden z nich Arnovis Dalmero z Kolumbie neměl ani jeden platný pokus.

O vítězství si to rozdali zkušený Tentoglu, který už vyhrál všechny vrcholné soutěže, a devatenáctiletý Furlani. Oba v první sérii skočili 822 centimetrů. Italský mladík se ve čtvrté sérii skokem dlouhým 810 centimetrů na chvíli dostal do čela, ale řecký šampion vzápětí odpověděl 815 centimetry. Druhý nejlepší výkon nakonec posunul až na 819 a má další trofej.

Pro Furlaniho je stříbro prvním cenným kovem z vrcholné seniorské akce. Za něj se na stupních vítězů zařadil Jamajčan Carey McLeod, jenž se vedoucí dvojici v páté sérii přiblížil na jeden centimetr. Zajistil si tím bronz.

Z českých vícebojařů si po první disciplíně sedmiboje vede lépe Vilém Stráský. Šedesátku zaběhl za 6,95 sekundy, čímž zaostal o sedm setin za osobním maximem a dělí se o šestou příčku.

Republikový šampion Ondřej Kopecký se výkonem 7,10 sekundy zařadil na konec jedenáctičlenného startovního pole. Sedmiboj má v dnešním úvodním bloku na programu ještě dálku a kouli.

Svobodův "poslední tanec"

Petr Svoboda na halovém mistrovství světa nedokončil rozběh na 60 metrů překážek. Od začátku měl problémy a po třetí překážce zastavil.

Devětatřicetiletý atlet, který se teprve na republikovém šampionátu vrátil po roční zdravotní pauze, zklamaně schoval obličej v dlaních. Do semifinále nepostoupil ani nováček Štěpán Schubert.

Halový mistr Evropy z roku 2011 Svoboda zavadil o druhou překážku a krizovou situaci znovu nevydrželo jeho tělo.

"Udělal jsem tam technickou chybu, kterou jsem se snažil vyrovnat. Něco mě tady chytlo v předním stehně, jak jsem se to snažil udržet. To je furt něco, je mi to líto. Prostě last dance," soukal ze sebe v rozhovoru pro Českou televizi.

Jeho nástupcem by mohl být dvacetiletý Schubert, který však při debutu na vrcholné seniorské akci zaostal za svými možnostmi. Výkon 7,88 sekundy byl o dvanáct setin horší než jeho osobní rekord z únorového mistrovství republiky v Ostravě.

"Nejsem spokojený. Věřil jsem si na víc, ale jsou to překážky. Myslím, že nějaké zkušenosti už mám a měl bych předvést něco lepšího. Nervozita není horší než na mládežnických akcích, prostě to nevyšlo," zhodnotil své vystoupení.