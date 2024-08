Přechod na beton po olympiádě? Šílenství, přiznává i jednička a Alcaraz se neovládl

Žádná měsíční pauza na přípravu. Ti nejúspěšnější tenisté z olympijských her v Paříži měli sotva týden na to se přeorientovat z antuky na tvrdý americký beton. Někteří i méně. Řada hráčů z celého světa na to doplatila a teď sbírají porážky. Nad krutým tenisovým přechodem z povrchu na povrch se pozastavila i světová jednička, Polka Iga Šwiateková.

Věšeli si na krk medaile, slavili s fanoušky i s ostatními olympioniky. Ale sezona se kvůli úspěchům světových tenistů nezastavila.

Že se ještě před 14 dny hrálo na antuce v Paříži? Nezájem, okruhy WTA i ATP pokračují na tvrdých amerických betonech.

Takže kdo se ze zdravotních důvodů neodhlásil, musel se kvapně přesunout na druhou stranu Atlantského oceánu, kde se naplno rozjela série turnajů na amerických betonech.

S téměř nulovou přípravou na novém povrchu tak na první výhru čekají olympijští šampioni v mixu Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková, v Cincinnati se nedařilo ani Lindě Noskové a její parťačka Karolína Muchová, se kterou do poslední chvíle usilovali o pařížský bronz, uhrála jedno vítězství.

A kdyby šlo jen o Čechy. O jedno z největších překvapení podniku v Cincinnati se porážkou postaral Španěl Carlos Alcaraz, v Ohiu dohrál i Ital Lorenzo Musetti, třetí nejlepší singlista Paříže.

Mezi ženami zase skončila Chorvatka Donna Vekičová a daleko nepříjemné senzaci nebyla ani ženská světová jednička, Polka Šwiateková.

"Přechod z antuky na tvrdý povrch je to nejtěžší, co musí člověk v tenise řešit. Z toho nejpomalejšího jdete na ten nejrychlejší, takhle nahonem je to šílenství," kroutila hlavou.

V prvním kole porazila Varvaru Grachevovou z Francie až po třísetové bitvě, přičemž prostřední sada přinesla hodně dramatický tie-break, který Šwiateková prohrála.

"Po olympiádě jsem potřebovala úplný reset. Cítila jsem, že před betony se potřebuju znovu úplně soustředit na techniku. Jsem ráda, že to z mé strany vypadá zase o trochu méně šíleně," líčila po postupu do dalšího kola.

To Alcaraz po prohře s Novakem Djokovičem ve finále olympijských her zvolil včasný přejezd do Cincinnati, aby si zvykl na časový posun a pořádně potrénoval na místních dvorcích.

A rozhodně se toho nebál. Sociálními sítěmi obletěly například jeho tréninkové přestřelky s aktuálním králem žebříčku Jannikem Sinnerem.

"Cítil jsem se tu opravdu skvěle, měl jsem cit pro balón, všechno bylo v pohodě. Ale přišel ostrý zápas na centrálním dvorci a najednou bylo všechno jinak," vyprávěl Alcaraz poté, co prohrál s francouzským veteránem Gaelem Monfilsem.

"Připadal jsem si, jako bych odehrál nejhorší zápas kariéry. Dokonce jsem rozbil raketu, což normálně nedělám, ale teď jsem se vůbec nedokázal ovládnout," dodal.

Čas na to sejmout "prokletí" olympijských medailistů mají hráči a hráčky do pondělí 26. srpna, kdy je na programu první kolo US Open, posledního grandslamu sezony.