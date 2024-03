Posunul se o světelné roky. Český hrdina dvacítky oslňuje, NHL je blíž i díky výměnám

Po mistrovství světa dvacítek, kde jako nejproduktivnější hokejista turnaje dotáhl Česko k senzačnímu stříbru, zažil nebývalé gólové sucho. Přesto Jiří Kulich slyší od svého šéfa veřejnou chválu. Do NHL má zase o něco blíž z vícero důvodů.

Před juniorským šampionátem nasbíral na farmě Buffala v Rochesteru 24 bodů (16+8) ve 23 duelech.

Po lednovém návratu ze Švédska však ve 24 utkáních bodoval jen 12krát a skóroval pouze třikrát.

"Bylo to těžké. V prvních zápasech po návratu jsem se cítil docela dobře, ale pak mi přišlo, že nic nesvedu," svěřil se nedávno Kulich webu Buffalo Hockey Beat.

Trenér Rochesteru Seth Appert však trvá na tom, že Buffalo udělalo správně, když 19letého Čecha uvolnilo pro reprezentaci.

"Máme za to, že růst, kterým tam jako lídr prošel, je důležitější než to, jak moc byl unavený na zpáteční cestě," podotkl 49letý kouč.

Pro Kulicha to bylo třetí mistrovství dvacítek v řadě. Mezitím stihl i jeden světový šampionát osmnáctek. Celou tu dobu pak hrál jako teenager dospělý hokej, ať už v extraligových Karlových Varech, nebo později za farmářský Rochester.

Tam se v minulé základní části skvěle uvedl 46 body (24+22) v 62 kláních.

Letos nabral ještě ostřejší tempo, ale kvůli výpadku v produktivitě na začátku roku nakonec míří k podobným číslům.

Mohla ho dostihnout kumulovaná únava. Ale i kdyby ne, určitě na něj měla vliv nová role na ledě.

V minulém ročníku sloužil Kulich především jako ofenzivní zbraň. Chodil na vhazování do útočného pásma, často proti papírově slabším lajnám. Dostával hodně prostoru, ale ne příliš, takže měl dost sil na útočení.

Letos je český střelec "ždímaný" po všech stránkách. Na ledě tráví moře času, čelí elitním formacím a nevyhne se ani hře v oslabení.

"Jeho celková hra se posunula o světelné roky," řekl Appert online deníku The Athletic.

O Kulichově stagnaci tak nemůže být řeč.

Buffalští Sabres potřebují, aby český forvard, kterého před dvěma roky draftovali na 28. pozici, uměl takříkajíc všechno.

Dřív by ho možná vytáhli do NHL, aby se otrkal a učil za pochodu. Teď už jsou však v pokročilé fázi přestavby a s jedním z nejperspektivnějších týmů v lize šilhají po play off. Chtějí vyhrávat. A berou jen toho, kdo jim s tím pomůže.

"Pokud jste ve druhé třetí lajně, musíte rozdávat bodyčeky, hrát oslabení, získávat puky, vyhrávat vhazování a být dobří směrem dozadu. Jinak vás nepotřebují," popsal Appert současnou realitu.

Kulich se snaží dělat vše z výše uvedeného. Do toho v těchto týdnech chytil někdejší formu - v posledních sedmi kláních dosáhl na zápis 2+5.

"Je u nás dva roky a lépe než teď nikdy nehrál, v minulosti se k těmto výkonům ani nepřiblížil," poznamenal Appert.

Zlepšující se Kulich by tak příští sezonu mohl začít v Praze, kde Buffalo v rámci Global Series sehraje dva zápasy proti New Jersey. Dosud za hlavní tým odehrál jediný zápas.

Ke stálému povýšení mu můžou pomoct i nedávné odchody konkurentů. Buffalo dalo před uzávěrkou přestupů sbohem útočníkům Kyleu Okposovi a Caseymu Mittelstadtovi, na oplátku získalo beky.

Konkurentů v klubu, jehož základnu talentů vidí The Athletic jako nejlepší v NHL, však pořád zbývá dost. Patří mezi ně i další Čech Lukáš Rousek.