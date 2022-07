Policie zasáhla u kouče vyšetřovaného ze sexuálního obtěžování. Na MS ignoroval zákaz

Trenér amerických sprinterů Rana Reider, který je vyšetřován kvůli sexuálnímu obtěžování, na mistrovství světa neoprávněně vnikl na rozcvičovací stadion před sobotním finále mužské stovky. Odvedla ho policie, uvedla britská média, která o incidentu informovala.

Akani Simbine (vlevo) a Marvin Bracy (vpravo) patří do tréninkové skupiny Rany Reidera. | Foto: Reuters

Na Reidera přišlo několik stížností a právě kvůli těmto obviněním nedostal pro mistrovství světa v Eugene akreditaci, i když trénuje americké sprintery Marvina Bracyho a Trayvona Bromella. Kouč zákazu vstupu nedbal.

"Ochranka zaznamenala neakreditovanou osobu v rozcvičovacím prostoru pro atlety. Byl požádán, aby odešel, ale odmítl to. Okamžitě byla upozorněna policie, která dorazila, aby ho vyvedla z tohoto prostoru. Když viděl, jak se k němu blíží policisté, opustil stadion. Před ním ho policie zastavila a upozornila ho, že pokud by se vrátil, byl by zatčen za neoprávněný vstup na soukromý pozemek," uvedla Světová atletika ve vyjádření pro britská média.

Reiderovi svěřenci si vedli ve finále stovky skvěle. Bracy získal za vítězným Fredem Kerleym stříbro, Bromell bronz. Reider veškerá nařčení odmítá.

Pod jeho vedením se dříve připravoval olympijský vítěz na dvoustovce Andre de Grasse z Kanady. V jeho skupině na Floridě jsou také Britové Laviai Nielsen a Adam Gemili, které jejich národní svaz po zveřejnění koučova obvinění loni vyzval k ukončení spolupráce. Když tak neučinili, odebral jim podporu.