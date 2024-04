"Pokud vypadneme, sednu na letadlo." Česká hvězda by na MS přijela i bez smlouvy

Pokud bude volný (a samozřejmě zdravý), přiletí na mistrovství světa v Česku. I když mu končí smlouva. Vzhledem k papírovému rozložení sil v hokejové NHL je ale pravděpodobnější, že Martin Nečas bude zaneprázdněný bojem o Stanley Cup.

Díky 24 trefám byl v uplynulé základní části NHL druhým nejlepším českým střelcem po Davidu Pastrňákovi.

S celkovými 53 body pak zaostal pouze za Pastrňákem a jeho obvyklým centrem Pavlem Zachou.

Spokojený ale Nečas není. V předminulé základní části, své dosud nejlepší, totiž dosáhl na 28 branek a 71 bodů.

"Letos to určitě mohlo být lepší," uznal útočník v rozhovoru s vybranými českými médii. "Je to i tím, že se člověk nedostane na první přesilovku. Pokud chcete mít hodně bodů, je přesilovka důležitá. Tím byl pokles daný nejvíce."

Na přesilovce v průměru trávil něco málo přes dvě minuty za zápas, čili si meziročně pohoršil zhruba o minutu.

Stále však patří k nejlepším a s celkovým icetimem 17:21 k nejvytěžovanějším Čechům v NHL. Byl by tak vítanou posilou české reprezentace na květnovém MS v Praze a Ostravě.

"Už jsem se bavil s trenéry i managementem repre. Určitě bych přijel. Pokud bychom vypadli, což ale doufám, že se nestane, tak další den sednu na letadlo a letím do Prahy," podotkl Nečas.

Dorazil by i přesto, že mu končí smlouva s roční gáží v průměru tři miliony dolarů. Absence kontraktu jinak bývá častým důvodem omluvenky.

Nečasův příjezd teď každopádně není na pořadu dne. Carolina totiž patří k největším kandidátům na Stanley Cup. Podle online deníku The Athletic je s 21procentní šancí dokonce favoritem číslo jedna. Následuje Edmonton s 18 procenty a Dallas s Floridou se 14.

V prvním kole narazí Carolina na newyorské Islanders, stejně jako loni, kdy je vyřadila 4:2 na zápasy. Tehdy nakonec došla do finále konference.

Nejvyšší cíle má i tentokrát. Proto před uzávěrkou přestupů přivedla útočníky Jevgenije Kuzněcova a hlavně žádaného Jakea Guentzela. V absolutní ligové špičce pobývá už čtvrtým rokem a ví, že čas se jí krátí.

"Určitě. Na další sezonu je hodně nepodepsaných hráčů, takže nikdo neví, jak to vlastně bude. Všichni se soustředíme na to, abychom teď došli co nejdál," potvrdil Nečas.

Právě on patří mezi hokejisty, kterým končí kontrakt. O novém s vedením klubu zatím nejednal.

"Vůbec jsme to neřešili. Nechám to na období po sezoně. Teď se soustředím na play off, smlouvu jsem vypustil z hlavy," poznamenal 25letý Čech.

Směřuje tedy k tomu, že na začátku července se stane chráněným volným hráčem, což znamená, že stále bude moct jednat jen s Carolinou. Také ho ale může potkat výměna, o níž zámořská média dlouhodobě spekulují.

Hlavním důvodem je, že Carolina nemá dost místa pod platovým stropem, aby současné mužstvo udržela.

V play off, do kterého vstoupí v sobotních 23:00 českého času, jí tak půjde o hodně.