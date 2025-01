Dobešova pohádka pokračuje. To je tak, když vám gólman ukradne góly, nechápal soupeř

Český brankář Jakub Dobeš pomohl 32 zákroky k výhře hokejistů Montrealu 3:1 v Dallasu, připsal si v NHL vítězství i ve svém čtvrtém startu a byl zvolen druhou hvězdou zápasu.

Stejné ocenění získal rovněž Lukáš Dostál, který také zastavil 32 střel, ale neodvrátil na ledě Tampy Bay prohru Anaheimu 3:4 po nájezdech. Karel Vejmelka kryl dvacet z 24 střel při porážce Utahu 3:5 s New Yorkem Rangers. Jeden gól vítězů připravil Filip Chytil. Vancouver podlehl doma Los Angeles 1:5 a u jeho jediné branky asistoval Filip Hronek.

Dobeš vychytal všechny výhry venku, navíc proti týmům z horní poloviny tabulky. Při debutu zazářil nulou na ledě Floridy, která obhajuje Stanleyův pohár. Na úspěšnou premiéru navázal v Coloradu a u lídra NHL ve Washingtonu. Po čtyřech utkáních má úspěšnost zásahů 96,3 procenta a průměr inkasovaných branek 0,98.

"Když jsem chytal v Lavalu (v AHL), toužil jsem spoustu dní, abych byl tady. Chtěl jsem za prvé dokázat, že sem patřím. A za druhé, že se rozhodli správně. Byl to pro mě určitý způsob motivace," uvedl Dobeš, jehož draftoval Montreal v pátém kole v roce 2020.

Dobeš inkasoval jediný gól už ve čtvrté minutě, kdy jej z dorážky překonal Jason Robertson. Za 47 sekund vyrovnal Juraj Slafkovský a rozhodující branka padla v čase 49:15, kdy se prosadil tečí Alex Newhook. Při hře Dallasu bez gólmana zpečetil vítězství Montrealu Joel Armia.

"Chytal velmi dobře," pochválil českého gólmana Robertson. "Všichni naši útočníci mohli skórovat. Hráli jsme velmi dobře. Byl to ale jeden z těch zápasů, kdy gólman ukradl body, góly," doplnil autor jediného gólu Dallasu.

Dobeše vyzdvihl i kapitán Montrealu Nick Suzuki. "Kariéru odstartoval skvěle, je působivé ho sledovat. Vypadá to, že všechno, co jej trefí, už z něj nevypadne. Je opravdu sebevědomý na tak mladého kluka," ocenil třiadvacetiletého gólmana.

Dostál inkasoval první dva góly v oslabeních Anaheimu po podobných akcích. Na hranici brankoviště zakončili kombinaci Anthony Cirelli a Jake Guentzel, kteří otočili z 0:1 na 2:1. V závěru druhé třetiny překonal Dostála z přečíslení dva na jednoho Brayden Point a upravil na 3:2. V rozstřelu se prosadil pouze Guentzel. Na jeden gól vítězů přihrál Victor Hedman, který je 19. obráncem v historii soutěže s 600 asistencemi.

Rangers proti Utahu vyrovnali v 18. minutě na 2:2, když Chytilovu střelu od levého mantinelu dorazil Arthur Kalijev. Tým z New Yorku rozhodl ve třetí třetině, ve které otočil z 2:3 na konečných 5:3. Vítězný gól si připsal Chris Kreider, který po vyhraném vhazování vybruslil s pukem mezi kruhy a střelou nad vyrážečku překonal Vejmelku.

Vancouver nezachytil úvodní třetinu, kterou prohrál 0:3. Pod úvodní branku se podepsal i Hronek, který propadl na útočné modré čáře a z přečíslení dva na jednoho skóroval Alex Turcotte. Týž hráč zvýšil na 2:0 a přihrál i na třetí branku. Hronek si připsal asistenci u gólu Quinna Hughese, který se prosadil individuální akcí a snížil na 1:3. Už za 66 sekund ale odpověděl v přesilové hře Kevin Fiala.

Alexandr Ovečkin vstřelil v Ottawě jediný gól zápasu a rozhodl v 64. minutě z přečíslení dva na jednoho o výhře Washingtonu 1:0 v prodloužení. Ruský kanonýr ztrácí dvacet tref na vyrovnání gólového rekordu ligy (894), který drží Wayne Gretzky. Ovečkin zároveň překonal dva rekordy, které dosud sdílel s Jaromírem Jágrem - potřinácté rozhodl venku prodloužení a překonal v soutěži 179. brankáře.

Washington se může opřít o gólmana Logana Thompsona, který v Ottawě zastavil všech 24 střel a připsal si druhou nulu za sebou. S ním v brance vyhráli Capitals osm zápasů v řadě.

Aktuálně se pyšní nejlepší formou Columbus, který porazil na svém ledě San Jose 4:1 a vyhrál pošesté za sebou. Série jej vynesla ve Východní konferenci do postupové osmičky do play off. Colorado i díky dvěma gólům nejproduktivnějšího hráče soutěže Nathana MacKinnona vedlo ve 12. minutě nad Edmontonem 3:0, ale nakonec prohrálo 3:4.

Výsledky NHL:

Dallas - Montreal 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky: 4. J. Robertson - 5. Slafkovský, 50. Newhook, 60. Armia. Střely na branku: 33:24. Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval jeden gól z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 97 procenta. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Newhook, 2. Dobeš (oba Montreal), 3. Oettinger (Dallas).

Toronto - New Jersey 4:3 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 27. a 62. W. Nylander, 48. a 56. Matthews - 29. a 50. Hischier, 3. J. Hughes. Střely na branku: 41:24. Diváci: 18.577. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. W. Nylander (oba Toronto), 3. Hischier (New Jersey).

Ottawa - Washington 0:1 v prodl. (0:0, 0:0, 0:0)

Branka: 64. Ovečkin. Střely na branku: 24:27. DIváci: 17.242. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin (Washington), 2. Meriläinen (Ottawa), 3. L. Thompson (Washington).

Tampa Bay - Anaheim 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 23. a rozhodující sam. nájezd Guentzel, 15. Cirelli, 36. Point - 7. Terry, 34. Carlsson, 50. Fabbri. Střely na branku: 35:37. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři góly z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 91,4 procenta. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij (Tampa Bay), 2. Dostál (Anaheim), 3. Hagel (Tampa Bay).

Florida - Detroit 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Branky: 12. Lundell, 29. Rodrigues - 28. a 59. Larkin, 9. Berggren, 34. P. Kane, 36. Kasper. Střely na branku: 43:20. Diváci: 19.486. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Larkin, 3. Talbot (všichni Detroit).

Columbus - San Jose 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky: 27. a 58. Van Riemsdyk, 13. Fantilli, 17. K. Johnson - 48. Toffoli. Střely na branku: 34:19. Diváci: 15.943. Hvězdy zápasu: 1. Van Riemsdyk, 2. K. Johnson, 3. Merzlikins (všichni Columbus).

NY Islanders - Philadelphia 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)

Branky: 10. Horvat, 41. Barzal, 58. Lee - 26. Couturier, 30. Hathaway, 34. Frost, 46. York, 59. Cates. Střely na branku: 29:24. Diváci: 15.761. Hvězdy zápasu: 1. Couturier, 2. Konecny (oba Philadelphia), 3. Horvat (NY Islanders).

St. Louis - Calgary 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Branky: 5. a 38. B. Schenn, 14. Parayko, 16. Kyrou - 32. Šarangovič. Střely na branku: 29:29. Diváci: 17.456. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Holloway, 3. Kyrou (všichni St. Louis).

Nashville - Chicago 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 9. Stamkos, 57. F. Forsberg, rozhodující sam. nájezd O'Reilly - 27. Bedard, 28. Martinez. Střely na branku: 41:26. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. F. Forsberg, 3. O´Reilly (všichni Nashville).

Winnipeg - Seattle 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 30. Scheifele, 60. DeMelo - 9. Beniers. Střely na branku: 36:19. Diváci: 13.959. Hvězdy zápasu: 1. Daccord (Seattle), 2. DeMelo, 3. Ehlers (oba Winnipeg).

Utah - NY Rangers 3:5 (2:2, 1:0, 0:3)

Branky: 2. a 9. Maccelli, 21. Cooley - 4. a 60. Panarin, 17. Kalijev (Chytil), 41. R. Smith, 51. Kreider. Střely na branku: 31:25. Vejmelka odchytal za Utah 58:59 minuty, inkasoval čtyři góly z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 83,33 procenta. Diváci: 11.131. Hvězdy zápasu: 1. Kreider (NY Rangers), 2. Maccelli (Utah), 3. Panarin (NY Rangers).

Colorado - Edmonton 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)

Branky: 11. a 12. MacKinnon, 6. O'Connor - 20. Arvidsson, 27. Kulak, 35. McDavid, 54. Bouchard. Střely na branku: 25:27. Diváci: 18.054. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard (Edmonton), 2. MacKinnon (Colorado), 3. McDavid (Edmonton).

Vancouver - Los Angeles 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Branky: 35. Q. Hughes (Hronek) - 1. a 10. Turcotte, 10. Kempe, 36. Fiala, 52. Foegele. Střely na branku: 21:21. Diváci: 18.913. Hvězdy zápasu: 1. Turcotte, 2. Kempe, 3. Fiala (všichni Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 46 28 2 16 140:131 58 2. Florida 46 26 3 17 150:142 55 3. Tampa Bay 43 24 3 16 157:122 51 4. Boston 46 22 5 19 122:144 49 5. Ottawa 44 22 4 18 124:121 48 6. Montreal 44 22 4 18 134:144 48 7. Detroit 44 21 4 19 129:141 46 8. Buffalo 44 17 5 22 136:148 39

Metropolitní divize:

1. Washington 45 30 5 10 160:113 65 2. New Jersey 47 26 6 15 146:120 58 3. Carolina 45 26 3 16 149:127 55 4. Columbus 45 22 6 17 156:154 50 5. Philadelphia 46 20 6 20 143:160 46 6. NY Rangers 44 21 3 20 129:137 45 7. Pittsburgh 46 18 8 20 137:173 44 8. NY Islanders 44 17 7 20 117:136 41

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 46 31 3 12 164:110 65 2. Minnesota 45 27 4 14 135:127 58 3. Dallas 44 28 1 15 141:108 57 4. Colorado 46 27 1 18 153:144 55 5. St. Louis 46 22 4 20 131:135 48 6. Utah 44 18 7 19 123:135 43 7. Nashville 44 15 7 22 109:137 37 8. Chicago 45 14 3 28 115:155 31

Pacifická divize: