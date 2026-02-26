Plzeňská jízda Evropou končí. Panathinaikosu doma podlehla na penalty

Fotbalisté Plzně přes Panathinaikos Atény do osmifinále Evropské ligy nepostoupili. V domácí odvetě úvodního kola vyřazovací fáze prohráli v penaltovém rozstřelu 3:4 a s účinkováním v soutěži se rozloučili.
Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1:1, hosty poslal v deváté minutě do vedení Andreas Tetteh, v druhé půli srovnal Karel Spáčil. V úvodním duelu před týdnem v Řecku se soupeři rozešli smírně 2:2.
Viktoria marně usilovala o pátý postup do osmifinále Evropské ligy v historii a druhý po sobě. Západočeši utrpěli první porážku v soutěži, celou ligovou fází jako jediní prošli bez prohry. Plzeň v pohárech ani v šestém duelu s řeckým klubem nezvítězila.
Připravujeme podrobnosti.
Odvetné utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Evropské ligy:
Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény 1:1 po prodl. (1:1, 0:1), na pen. 3:4
Branky: 62. Spáčil - 9. Tetteh. Penalty proměnili: Hrošovský, Višinský, Valenta - Pellistri, Djuričič, Šwiderski, Pantovič. Neproměnili: Memič, Souaré - Calabria. Rozhodčí: Rumšas - Radiuš, Sužiedélis (všichni Lit.) - Higler (video, Niz.). ŽK: Hrošovský - Sanches, Bakasetas, Lafont, Túba, Calabria. ČK: 105. Hernández (Panathinaikos). Diváci: 11.244. První zápas: 2:2, postoupil Panathinaikos.
Plzeň: Wiegele - Memič, Dweh, Jemelka (46. Adu), Spáčil (82. Sojka) - Červ (82. Valenta), Hrošovský - Souaré, Ladra (100. Panoš), Višinský - Lawal (82. Vydra). Trenér: Hyský.
Panathinaikos: Lafont - Katris, Ignason, Túba (91. Hernández) - Calabria, Sanches (109. Šwiderski), Bakasetas (89. Gnezda Čerin), Kyriakopulos - Taborda (76. Pellistri), Zarúrí (46. Djuričič) - Tetteh (115. Pantovič). Trenér: Benítez.
