Plzeň vyprášila Spartu, věděla, jak na Slavii. Měla je mnohem víc honit, míní Fukal

„Ukazuje se, jak významnou osobností pro Spartu je srbský záložník Veljko Birmančević. Má formu, táhne mužstvo nejen výkony, ale i gólově, “ říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Slavia nevyužila šanci zůstat na první příčce, v Plzni prohrála. Neměla svůj den, nezahrála nijak dobře, ale i to se může stát.

Já bych však hlavně vyzdvihl domácí tým, byl perfektně připravený, dobře hráči věděli, co na soupeře platí.

Plzeň nedovolila lídru soutěže skoro nic, například stoper Robin Hranáč podal bezchybný vynikající výkon. To je hlavně práce trenéra Miroslava Koubka. Plzeň prokázala nespornou kvalitu, já neustále říkám, že měla honit oba pražské kluby v tabulce mnohem více.

Dokáže se jim postavit, dokáže je porážet. Vyprášila Spartu, teď překonala i Slavii.

Souhlasím s trenérem Jaroslavem Veselým, že Bohemka dala Spartě dárek. Když se dostala do nečekaného vedení, v nastaveném čase měla náskok udržet. Bylo to o jediném rohu, který by naprosto zásadní.

I když Martin Vitík šel do hlavičkového souboje důsledně, měl to brankář Lukáš Soukup vyběhnutím vyřešit, ne zůstat stát.

Pro Spartu a obrat v zápase to bylo rozhodující. Věděla, že nehraje špatně, nevyužila ovšem některé slibné šance. Kdyby šli hráči do šatny za nepříznivého stavu, mohli by se v nich zvýšit nepříjemný pocit, že šance nevyužijí i v dalším průběhu. Psychicky by to mohlo na ně působit. Takhle se uklidnili a krátce po přestávce vývoj utkání otočili.

Ukazuje se, jak je významnou osobností pro tým srbský záložník Veljko Birmančević, který vstřelil Bohemce dva góly.

Rozhodl už předtím o výhře v Českých Budějovicích, vstřelil i jediný gól Sparty při remíze s Mladou Boleslaví. Má formu, táhne mužstvo nejen výkony, ale i gólově. Prezentuje se sám, ale své služby odevzdává i kolektivu. Je neustále aktivní, nevidím u něj, že by něco ošidil.

Olomouc i v deseti lidech, oslabená hrála více než hodinu, porazila Jablonec. I když Jablonec neměl úplně svůj den, pořád je to silné mužstvo se zajímavými jedinci. Olomouc za svou vůli a statečnost zasluhuje jen pochvalu.

I když to v klubu poněkud skřípe, měnil se trenér, mužstvo prokázalo, že energii a kvalitu má. Není prázdné. Musí to však prokazovat každý zápas. Ať sedí na lavičce kdokoli, ať přijde jakékoli množství diváků.

Brazilský záložník Ewerton poslal Baník v derby s Karvinou do vedení gólem z vlastní půlky. Líbilo se mi, že se brankář Dominik Holec nijak nevymlouval a vzal to na sebe, uznal, že je viník. V tom je jeho velikost.

Přitom měl pravdu, když připomínal, že musí stát vysoko. Trenéři to nyní po brankářích vyžadují, mají být součást mužstva při rozehrávce, při zakládání postupného útoku. Z toho pak vyvěrají zbytečné góly při chybné rozehrávce, mohou padat i z takové dálky.

Ocenil bych Karvinou. Dvakrát prohrávala, dvakrát vyrovnala, vrátila se do zápasu. Získala důležitý bod. Nikdo nechce prohrát, každý se chce vyhnout sestupové poslední příčce, stejně tak baráži. Žádný zápas není lehký, to platí v boji o titul i o udržení.

České Budějovice už nejsou poslední, porazily Liberec. Už dlouhou dobu říkám, že je to dobře stavěné mužstvo, jen by potřebovalo získat určité uklidnění. Vědět, co bude dál, kdo bude majitel, kdo hráče povede. Někdo o tom přemýšlí více, to se samozřejmě přenáší na hřiště.