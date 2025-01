Plzeň si v generálce na jaro poradila 2:0 s AIK Stockholm, Liberec podlehl Malmö

Fotbalisté Plzně zakončili soustředění ve španělském Benidormu vítězstvím 2:0 nad AIK Stockholm. Západočeši během zimní pauzy odehráli poslední přípravný duel, už za týden je čeká domácí zápas Evropské ligy proti Anderlechtu. Liberec v Marbelle podlehl 0:1 jinému švédskému celku a úřadujícím šampionům své země Malmö.

Plzni zařídil výhru útočník Prince Adu. Jednadvacetiletý Ghaňan ve 20. minutě otevřel hlavou skóre a krátce po změně stran "patičkou" našel před bránou skórujícího Šulce.

"V první půli nám to znepříjemnil vítr a museli jsme se i přizpůsobit agresivitě soupeře. Kluci to vzali za své a popasovali se s tím velmi dobře, vstřelili jsme hezký gól a ve druhé půli jsme dali míč více na zem. Dostávali jsme se do šancí, a kdybychom přidali třetí a čtvrtý gól, tak by to asi odpovídalo dění na hřišti. AIK vystřelilo asi jednou na bránu, což je pro stoperskou trojici i celé mužstvo dobrá vizitka," pochvaloval si asistent trenéra Jan Trousil v rozhovoru pro klubový web.

Druhý tým tabulky české nejvyšší soutěže navázal na stejný výsledek proti Piastu Gliwice. V úvodním přípravném utkání remizovala Plzeň 2:2 s Paderbornem, během zimní pauzy tak zůstala neporažená.

"Důležité je, že jsme odtrénovali vše, co jsme měli nachystané. Počasí nám v tom přálo. Jsme spokojeni, že máme hráče nachystané na příští týden. Víme, jakým způsobem se v Evropské lize prezentujeme, a na tom nechceme nic měnit," uvedl Trousil.

Malmö minulý týden podlehlo 1:3 pražské Spartě, na druhý pokus už ale proti českému týmu uspělo. Závěrečný soupeř Slavie v Evropské lize vyhrál díky gólu Erika Botheima ze šesté minuty.

Liberec, v jehož základní sestavě nechyběly posily Jan Knapík s Lukášem Masopustem, po úvodní výhře 5:1 nad Žižkovem poprvé v přípravě zaváhal. Další duel ve Španělsku ho čeká v pondělí proti rakouskému Wolfsbergu.

Viktoria Plzeň - AIK Stockholm 2:0 (1:0)

Branky: 20. Adu, 48. Šulc.

Sestava Plzně: Jedlička - Dweh, Markovič, Jemelka - Cadu (74. Doski), Červ (87. Slončík), Kalvach (68. Sojka), Havel (46. Kopic) - Vydra (77. Memič), Šulc (85. Valenta) - Adu (68. Vašulín). Trenér: Koubek.

Slovan Liberec - Malmö 0:1 (0:1)

Branka: 6. Botheim.

Sestava Liberce: I. poločas: Bačkovský - Plechatý, Knapík, Ogboi - Ghali, Icha, Masopust, Kayondo - Frýdek, Nyarko, Višinský.

II. poločas: Krajčírik - Mikula, Purzitidis, Rýzek - Koželuh, Zyba, Varfolomejev, Preisler - Hlavatý, Tupta, Dulay. Trenér: Kováč.