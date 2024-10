Před Zlatou přilbou se Kvěch v Pardubicích utká o místo v Grand Prix

Nabitý závodní víkend čeká v Pardubicích fanoušky ploché dráhy. V areálu ve Svítkově se v neděli uskuteční 76. ročník Zlaté přilby, kterému bude tradičně předcházet sobotní Zlatá stuha juniorů a tentokrát i páteční kvalifikace o postup do Grand Prix 2025.

V sobotu se navíc na ovále představí i jezdci mistrovství světa ve flattracku v čele s úřadujícím šampionem Ervínem Krajčovičem mladším.

Náročný víkend čeká v Pardubicích i českou plochodrážní jedničku Jana Kvěcha, který bude v pátek usilovat o udržení se v elitním seriálu MS a v neděli bude hlavním domácím želízkem ve Zlaté přilbě.

"Jsou přede mnou dva velké vrcholy sezony. Páteční challenge je asi ten úplně nejdůležitější, protože bych se do celého seriálu hrozně rád zase vrátil a jezdil v něm jako stabilní jezdec," řekl Kvěch, který se letos představil v kompletním seriálu Grand Prix a se ziskem 52 bodů obsadil celkově 15. místo.

Nejlepší výsledek v podobě 6. příčky si dvaadvacetiletý reprezentant připsal o víkendu v Toruni, kde seriál MS skončil.

"Sbírám mezi těmi nejlepšími ohromně cenné zkušenosti. Zároveň platí, že v Grand Prix vás dožene každá chybička. Ale to vás posouvá zase dál. Věřím, že se mi v pátek bude dařit," uvedl Kvěch. Start v příští sezoně GP si v Pardubicích zajistí jen čtveřice nejlepších.

Velká pozornost je tradičně upřena k nedělní Zlaté přilbě. Ve startovní listině nejstaršího plochodrážního závodu na světě nechybí obhájce loňského prvenství Timo Lahti z Finska i jeho dva předchůdci Patryk Dudek z Polska s Britem Danielem Bewleym.

Oproti původním plánům se nakonec omluvil trojnásobný vítěz Jason Doyle z Austrálie, který ještě není stoprocentně fit po květnovém vážném zranění. "I tak je ale startovní listina hodně kvalitní," řekl ředitel závodu Evžen Erban.

I v tomto případě bude hlavním českým želízkem Kvěch. "Bylo by krásné Zlatou přilbu někdy vyhrát a navázat tak na Vencu (Milíka), kterému se to podařilo jako poslednímu z Čechů. Druhý už jsem v Pardubicích byl, tak by nebylo špatné to ještě o ten stupínek vylepšit," řekl Kvěch, který byl druhý před čtyřmi lety.